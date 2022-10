IFE 5 | ANSES Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos: qué hago si no cobro el bono de $ 45.000

El IFE 5 o bono de $ 45.000 que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finalmente ya tiene definida la fecha de pago. Luego de varias semanas de espera, finalmente el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, dieron a conocer la noticia a través de un comunicado oficial y una publicación en las cuentas de Twitter de cada uno.

En su momento, Massa había aclarado en una entrevista con Radio Rivadavia que el bono iba a estar destinado a quienes "hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo".

IFE 5 ANSES: ¿cómo anotarse y llenar el formulario de inscripción para cobrar el bono de $ 45.000?



IFE 5 ANSES: cuándo comienza la inscripción para el bono de $ 45.000



Respetando la misma línea, el presidente Alberto Fernández indicó que este refuerzo alimentario, similar al IFE, el Gobierno se iba a asegurar que toda la población alcanzara la Canasta Básica Alimentaria, con el objetivo de "llegar a los más marginados, olvidados y postergados" .

El bono finalmente será financiado con lo recaudado por "Programa de Fomento Exportador", que fue publicado en el Boletín Oficial, bajo el Decreto 576/2022. Con un tipo de cambio de dólar a $ 200, se incentivó al sector agroexportador a liquidar la cosecha, en lo que se llamó "dólar Soja".

Gracias a este programa, el Estado pudo recaudar 8123 millones de dólares. La comercialización total fue de más de 13 millones de toneladas de soja, desde el 5 al 30 de septiembre.

Con esas cifras, Economía y ANSES definieron el monto a pagar por el bono, que finalmente será de $ 45.000 y se pagará en dos cuotas de 22.500 en noviembre y diciembre.

ANSES: ¿para quién es el IFE 5 o bono de refuerzo alimentario?

Los requisitos para cobrar el bono de $ 45.000 son:

tener entre 18 y 64 años.

no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

no contar con Obra Social o prepaga.

no ser titular de ninguna prestación (AUH, AUE, jubilados, pensionados, Programa Alimentar, Potenciar Trabajo, Prestación por Desempleo, PUAM, PNC, etc)

¿Cuándo se paga el IFE 5 o bono de refuerzo de ANSES?

Según indicaron Massa y Raverta, el bono se pagará a partir del lunes 14 de noviembre por orden de numeración de DNI.

Podrán acceder personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados y se gestionará sin turno en las oficinas de @ANSESgob, comenzando a pagarse a partir del 14 de noviembre por terminación de DNI. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2022

¿Cuándo es la inscripción al bono de $ 45.000 de ANSES?

Quienes no cobran el bono o IFE 5 todavía tienen ciertas prestaciones sociales que, cumpliendo con los requisitos que cada una de ellas exige, podrán recibir una ayuda económica para tener acceso a la canasta básica. Estos programas son: la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y la Prestación por Desempleo.

La pensión PUAM está destinada a adultos mayores de 65 años que no tienen la posibilidad de jubilarse por falta de aportes , y que no cobran ningún otro tipo de pensión . Quienes reciben esta prestación gozarán del 80% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que tras el aumento fue establecido por la Ley de Movilidad en octubre asciende a $ 43.640.

Los beneficiarios de PUAM cuentan con cobertura de salud y los servicios de PAMI. Además, desde la ANSES indicaron que cada titular puede acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual) y también a todos los créditos del organismo previsional.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la PUAM?

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

Por su parte, la Prestación por Desempleo es posible solicitarla si la persona se encuentra desempleada y trabajador en relación de dependencia, que más tarde fue despedido sin justa causa, porque se le finalizó el contrato o por cualquier otra causas externa . En resumen, puede acceder toda persona que fue tomada bajo la Ley 24.013 de Contrato de Trabajo.

Una de las ventajas de este prestación e que los beneficiarios podrán cobrar todas las asignaciones familiares (ordinarias y extraordinarias) y gozará de la obra social a la que estaba afiliado previo al cese del contrato laboral.

Jubilados y pensionados reciben una buena noticia en noviembre



IFE 5 ANSES: cómo cobrar el bono de $ 45.000, fechas de pago y requisitos de inscripción



Sumado a la anterior, es importante resaltar que la ANSES tomará como válido el período bajo el cual se cobra dicha prestación, por lo que lo computará como antigüedad "para fines previsionales".

¿Cuáles son los requisitos para cobra el seguro por desempleo?

Los requisitos para cobrar el seguro por desempleo son:

encontrarse desempleado, luego de haber mantenido una relación laboral bajo la Ley de Contrato de Trabajo

no percibir prestaciones previsionales (excepto pensiones directas o derivadas de carácter contributivo)

no percibir cualquier prestación no contributiva, excepto la pensión vitalicia ex combatientes del Atlántico Sur

no estar contratados bajo la modalidad de pasantías.

no percibir otra retribución o ingreso por cualquier actividad desempeñada.

no haber renunciado o cesado en la relación laboral de mutuo acuerdo con el empleador o hayan optado por el retiro voluntario.

no percibir a través de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) una prestación dineraria por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Tampoco se puede ser parte de los siguientes regímenes:

trabajo Agrario (se rige por Ley 25191, Decreto 453/2001 y Resolución MTEySS Nº 543/04)

servicio doméstico

administración Pública Nacional, Provincial y Municipal

establecimientos privados de enseñanza y personal docente de instituciones universitarias privadas

Para hacer los trámites para el seguro por desempleo es necesario encontrarse en situación legal de desempleo por causas no imputables como trabajador; tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato, en el caso de trabajadores con contratos permanentes y haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo, en el caso de tener un contrato eventual.

Además, se suma la obligación de presentar un DNI (original y copia); documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso.

La web de ANSES señala, claramente, que los casos por despido pueden ser: sin causa justa, por quiebra o concurso preventivo del empleador por denuncia del empleador en justa causa, no renovación del contrata a plazo fijo, fallecimiento del empleador telegrama de despido.

También se suman los siguientes casos: carta documento o nota de despido con firma del empleador, el trabajador cobraba por una Aseguradora de Riesgos del Trabajador (ART) al momento de producirse la finalización del trabajo o bien, porque el trabajador tenía una enfermedad no adjudicable al ámbito laboral al momento de producirse la finalización del trabajo