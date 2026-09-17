Cuota más baja, deuda más cara: cómo analizar una refinanciación antes de aceptarla
Una refinanciación puede reducir el pago mensual y, al mismo tiempo, aumentar el monto total de la deuda. Muriel Mazzeo Hambo, abogada, explica qué números revisar, qué señales deben generar alerta y cuándo una nueva financiación apenas posterga el problema.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 17 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.