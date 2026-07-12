Este sábado, 11 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 1593 - Enamorado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 11 de julio

1° 1593 11° 8590 2° 8769 12° 4064 3° 7723 13° 2650 4° 8817 14° 0268 5° 6213 15° 6810 6° 3150 16° 0182 7° 8442 17° 5105 8° 6592 18° 0245 9° 4989 19° 8970 10° 2703 20° 7273

¿Qué significa soñar con Enamorado?

Soñar con El Enamorado sugiere atracción, deseo de unión y armonía en las relaciones.

También indica decisiones afectivas clave, pidiendo autenticidad y equilibrio entre pasión y compromiso.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.