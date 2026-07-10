El sismo tuvo una profundidad de 5,5 kilómetros y ocurrió a pocos kilómetros de Naiguatá, según informó Funvisis.

Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes 10 de julio zonas del norte de Venezuela y provocó momentos de tensión entre la población, aunque hasta el momento las autoridades no reportaron víctimas ni daños materiales asociados al evento.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 10:53 de la mañana (hora local), con una profundidad de 5,5 kilómetros y un epicentro ubicado a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Tras el sismo, decenas de personas evacuaron edificios comerciales y de oficinas en Caracas como medida preventiva, mientras continuaban las evaluaciones de las autoridades.

Evacuaciones en Caracas tras el temblor

Periodistas de la Agencia EFE constataron que numerosas personas abandonaron edificios en distintos puntos de Caracas luego del movimiento sísmico. En redes sociales también se reportaron desalojos en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela y Chacao.

De acuerdo con los protocolos de seguridad, los administradores de los inmuebles solicitaron a trabajadores y visitantes permanecer durante un tiempo en espacios abiertos mientras se verificaban las condiciones de las estructuras.

El sismo tuvo una profundidad de 5,5 kilómetros y ocurrió a pocos kilómetros de Naiguatá, según informó Funvisis. EFE/ Ronald Peña R

Testimonios de quienes vivieron el sismo

Génesis Palma, empleada de una torre financiera ubicada en Altamira, relató a EFE que ella y sus compañeros comenzaron a descender por las escaleras tras sentir el movimiento. Según explicó, durante la evacuación percibieron un segundo temblor que, hasta el momento, no ha sido reportado oficialmente por las autoridades.

La trabajadora indicó que, por precaución, decidieron trasladarse a la plaza Altamira y posteriormente regresar a sus hogares. También recordó que el edificio donde trabaja había sufrido daños superficiales durante los fuertes terremotos registrados semanas atrás.

La Guaira vuelve a registrar actividad sísmica

El epicentro del temblor se ubicó en el estado La Guaira, la misma región que fue una de las más afectadas por el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Según el balance oficial más reciente, aquellos sismos dejaron al menos 3.889 personas fallecidas, 16.740 heridas y 17.907 personas sin vivienda. Además, las autoridades mantienen en 6.462 la cifra de personas rescatadas desde que ocurrió la emergencia.

El terremoto más mortífero del último siglo en Venezuela

Las autoridades venezolanas consideran que el doble terremoto del 24 de junio ha sido el más mortífero registrado en el país durante el último siglo, debido al elevado número de víctimas y al impacto sobre la infraestructura y la población.

El nuevo sismo registrado este viernes, aunque de menor magnitud y sin reportes de daños adicionales, reavivó el temor entre los habitantes de las zonas afectadas y motivó la aplicación inmediata de los protocolos de evacuación.

Con información de EFE-.