El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para México este año se ubica en 0.4%, lo que pone al país entre las tres economías con el crecimiento más bajo de la región, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Este año, el PIB nacional solo crecerá 0.4%, estima la Cepal. (foto: Freepik).

El resultado de la segunda economía más grande de la región solo es superado por Haití (-2.3%) y Cuba (-1.5%).

El lento crecimiento económico del país es consecuencia del estancamiento del consumo, que se ha mantenido lento desde la segunda mitad del año anterior, pero que en los primeros nueve meses de este año apenas mostró un crecimiento de 0.1%, señala el Examen de la Situación Económica de México de Banamex.

A esto se suma la debilidad de la inversión, pues en comparación con el 3T24, la inversión se contrajo 8.2%, acumulando cuatro trimestres consecutivos de caídas anuales (-8.9% en 2T25). Por una parte, la inversión privada se contrajo 5.2%, mientras que la pública se desplomó 22.9%.

“En el acumulado enero-septiembre, la inversión mostró una disminución de 7.3% anual, que se compara con el avance de 5.9% en el mismo periodo de 2024. La inversión hila 13 meses consecutivos de caídas a tasa anual, mientras que la confianza empresarial se mantiene en zona de pesimismo, con el componente que evalúa ‘si es un momento adecuado para invertir’ mostrando disminuciones en el 4T25 en la construcción, las manufacturas y los servicios privados no financieros. Para 2025 proyectamos que la inversión registre una caída de 7.0%”, detalla el banco.

PIB per cápita no es mejor

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) detalló que México no ha destacado tampoco en el crecimiento del PIB per cápita.

El organismo señala que entre 2019 y 2024, el PIB per cápita del país mostró un crecimiento promedio de 1.5%, un dato que es comparable con el resultado de la economía de Perú, que registra alzas de 1.3%, pero se queda muy lejos de naciones como Chile (+7%) o Brasil (+9%).

El organismo mencionó que el país no ha crecido a su potencial desde hace décadas, pero en los últimos años, el crecimiento ha sido muy pequeño, debido a las políticas públicas aplicadas.

“Los datos muestran cómo México se encuentra rezagado de manera importante. El PIB per cápita no refleja la desigualdad, un tema recurrente que todos los países del mundo deben atender, pero lo que sí está claro es que, sin generación de ingresos, no hay riqueza que distribuir. Sin crecimiento económico lo que se distribuye es pobreza”, mencionó el organismo.