La situación de las finanzas públicas en Colombia volvió a quedar bajo la lupa tras la publicación del nuevo informe de la CEPAL, organismo que presentó un panorama poco alentador para la economía nacional durante 2026. El reporte evidencia un deterioro en varios indicadores fiscales y advierte sobre un aumento sostenido en el déficit del Gobierno. Según el documento, el país enfrenta un escenario marcado por mayores niveles de gasto estatal y una reducción de recursos provenientes de sectores estratégicos como el petróleo y la minería. Esta combinación ha provocado una presión creciente sobre las cuentas públicas y reavivó el debate sobre la sostenibilidad fiscal de la administración nacional. Durante el análisis, la comisión regional detalló que el déficit asociado al gasto del Estado pasó de 2,4% a 3,6% entre 2024 y 2025. El informe señala que el incremento estuvo impulsado principalmente por mayores desembolsos en subsidios, compra de bienes y contratación de servicios. Además, la CEPAL identificó un crecimiento importante en el gasto de capital, que aumentó 0,7 puntos porcentuales respecto al PIB colombiano. El reporte también indica que esos incrementos no habrían sido plenamente sustentados ante los investigadores encargados del estudio, lo que generó nuevas inquietudes sobre la planeación financiera del Gobierno. El informe sostiene que el crecimiento del gasto estatal coincidió con una reducción en los ingresos que recibe la Nación. De acuerdo con el organismo internacional, el recaudo presentó una variación negativa equivalente a 0,5 puntos del PIB durante el último periodo analizado. La CEPAL explicó que parte de esta disminución se relaciona con menores ingresos provenientes de las industrias extractivas, especialmente de los sectores petrolero y minero. Aunque los ingresos tributarios mostraron un leve aumento, el crecimiento no habría sido suficiente para compensar el ritmo acelerado del gasto público. Uno de los puntos destacados en el reporte tiene relación con el comportamiento de los impuestos. El estudio muestra que buena parte del incremento en el recaudo provino del IVA, tributo que impacta directamente a millones de consumidores y empresas en el país. Mientras tanto, el documento advierte que la dependencia de este tipo de ingresos refleja las dificultades que enfrenta el Gobierno para equilibrar sus finanzas en medio de un contexto económico complejo. El informe también deja en evidencia que las presiones fiscales continúan acumulándose mientras crecen las obligaciones del Estado y se mantienen los desafíos para sostener el ritmo de inversión pública.