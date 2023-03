La AFIP aumenta percepciones a importadores: en qué productos impacta y cuánto espera recaudar

Con una medida que afectará a las empresas importadoras, medianas y grandes, de forma inmediata, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca recaudar casi 1 billón de pesos extra este año, para suplir la caída de los ingresos que ya genera la sequía.

La norma obliga a las compañías que importen a pagar percepciones a cuenta del impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, hasta ahora, las firmas evitaban con el aval del organismo.

Venta de bonos y presión de AFIP: salida de emergencia para paliar el efecto sequía

Caja única de dólares, el truco para sumar reservas netas que impulsan en el Gobierno

La resolución general 5339/2023, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, suspendió hasta el 31 de diciembre un régimen de percepción que permitía a las empresas tramitar certificados de exclusión con los que evitaban pagar retenciones a cuenta de IVA y Ganancias al importar bienes terminados, sean de consumo o de uso. Quedarán exceptuadas las compras de bienes de consumo del Estado Nacional y las de micro y pequeñas empresas con certificado MiPyme.

Recaudar para compensar la sequía

Según la AFIP, la medida permitirá recaudar $ 979.000 millones hasta fin de año, una cifra que representa el 40% de lo que recaudó el fisco en febrero y sumaría aproximadamente 1 punto del PBI a los ingresos de este año. Es un monto similar al que el Tesoro espera obtener como nuevo financiamiento por la venta de bonos en dólares en poder de organismos públicos.

El ente que dirige Carlos Castagneto enfatizó que la medida afecta, sobre todo, a grandes empresas, pero las medianas también están incluidas.

Economía, AFIP y Aduana buscan más ingresos para compensar las pérdidas de la sequía.

Hasta hoy, el fisco permitía a las empresas tramitar certificados de exclusión para evitar pagar las percepciones a cuenta de IVA (20%) y Ganancias (6% en general y 11% en caso de bienes para consumo particular) al importar. Las firmas usaban sus saldos a favor de IVA y distintos mecanismos para no tributar Ganancias. Ahora, deberán pagar ese 26% adicional a cuenta de impuestos.

Pero además, tendrán restricciones para usar esos saldos a favor. En el caso de IVA, podrán computar ese saldo recién a partir del noveno periodo fiscal posterior a la fecha del despacho de importación. Es decir, al menos dentro de nueve meses. En Ganancias, no podrán deducir la retención de los anticipos, sino que recién podrán hacerlo en la declaración jurada anual.



Efecto en precios

Según contadores consultados, la medida suma presión fiscal sobre los contribuyentes -aunque no crea impuestos- y podrá trasladarse a precios, ya que ese 26% adicional a pagar a cuenta de tributos se recuperará recién en un periodo no inferior a los 9 meses, con una inflación anual de tres dígitos en el medio.

"Esto es rascar el fondo de la olla", dijo Humberto Bertazza, socio del Estudio Bertazza Nicolini Corti. "Como AFIP ve que se cae la recaudación, busca cualquier mecanismo para aumentarla y el sistema de retenciones o percepciones es ideal, porque obtienen recursos a través de mecanismos automáticos que, cuando el contribuyente los descuenta, ya están licuados por la inflación", explicó. "Desde el punto de vista recaudatorio es espectacular, aunque para el contribuyente es un desastre", agregó.

Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, advirtió que la medida agrega costos a la importación que no estaban en los planes. "Son valores importantes, cualquier estructura financiera anterior no será la misma con este escenario. Entonces, incidirá en los precios o en la importación, porque se volverá inviable", agregó. "Esta medida es claramente recaudatoria y no considera la grave situación económica e inflacionaria del país", sostuvo.

Percepciones al consumo masivo

El cobro de estas percepciones se suma a la implementación de los regímenes de percepción a cuenta de IVA en el comercio electrónico, a través de las plataformas de e-commerce, y en la venta de productos de consumo masivo. Ambas regirán a partir del 1 de abril.

Son medidas con las que AFIP busca compensar la fuerte caída en la recaudación que provocará la sequía. Según estimaciones privadas, equivaldría a u$s 6000 millones, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. Solo por derechos de exportación, la caída rozaría los u$s 3000 millones.

Hasta ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró poco dispuesto a modificar las metas fiscales en este contexto crítico. En el documento del staff técnico que acompañó a la firma del acuerdo de Facilidades Extendidas, hace un año, se recomendó que, ante un escenario de sequía, el Estado debía suplir la pérdida de ingresos con mayor recaudación sin resentir la política de ordenamiento fiscal.