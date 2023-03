Venta de bonos y presión de AFIP: salida de emergencia para paliar el efecto sequía

Al Gobierno le faltan dólares y también le faltan pesos. La operación financiera con la que buscará que los organismos públicos vendan sus bonos en moneda extranjera podría recolectar hasta $ 1,5 billones para financiar al Tesoro y paliar, en parte, el fuerte impacto de la sequía en las cuentas públicas, según la consultora 1816.

En paralelo a las gestiones del Ministerio de Economía, la AFIP refuerza controles fiscales a sectores en los que, cree, hay mucha subdeclaración de impuestos y aumentará recursos de forma inmediata con el cobro de percepciones a cuenta de IVA al comercio electrónico y al retail.

El 30% de la venta de los bonos en dólares se usará para financiar el gasto 2023

Reordenan la deuda en dólares y cambian el mercado para achicar la brecha

Según estimaciones de 1816, el sector público tiene deuda en dólares por entre u$s 32.500 millones y u$s 35.000 millones valor nominal, sumados los bonos Globales, de ley extranjera, y Bonares, de ley local. El Tesoro canjeará los globales por deuda en pesos.

Los Bonares se venderán vía licitaciones en el mercado para intentar contener la brecha cambiaria. "El Gobierno intentará tentar a privados locales a que compren Bonares en dólares, suponemos que sacando las restricciones" para operar divisas en la Bolsa, indicó. Esos bonos sumarían oferta y, en la apuesta de Economía, reducirían la brecha cambiaria.

Sergio Massa se reunió con bancos, fondos comunes de inversión y aseguradoras para contar las nuevas medidas.

El financiamiento del FGS

La consultora cree que el Banco Central no se desprenderá de los bonos y que será el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, sobre todo, el que liderará las operaciones. "Habría unos u$s 15.000 millones en Bonares para las licitaciones, incluyendo u$s 11.000 millones del FGS", estimó. Esa deuda nominal tiene un valor de mercado de unos u$s 3750 millones, o $ 1,5 billones.

"Ese es el monto máximo de financiamiento" que obtendría el Gobierno con esta operación. Como referencia, el monto de vencimientos de deuda en pesos a cubrir en marzo y abril, luego del canje con bancos y entes públicos de hace dos semanas, es de $ 1,7 billones.

Además del objetivo explícito de contener la brecha cambiaria, la decisión oficial se orienta a obtener pesos para suplir la baja en la recaudación que ya se nota, por la sequía. En febrero, los recursos totales del Sector Público "base caja" crecieron 85,6% anual, o casi 20 puntos menos que la inflación. Sin contar los derechos de exportación, los ingresos subieron apenas por encima de los precios, 105% anual. El gasto creció 7 puntos menos que el IPC, pero, aun así, el Gobierno consumió en dos meses prácticamente la totalidad del "techo" de déficit para el primer trimestre del acuerdo con el Fondo.

Déficit fiscal: ya no hay margen en marzo, ¿cambian otra meta con el FMI?

"Para cumplir con la meta fiscal original, sin sequía, en los últimos 10 meses de 2023, el déficit primario debía reducirse a un ritmo promedio mensual de 0,09% del PIB. Con sequía, que se supone reduciría los ingresos tributarios en 0,5% del PIB, el esfuerzo fiscal mensual deberá ser de 0,14% del PIB", detalló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

AFIP a la cancha

A la pata de financiamiento que agregaría la venta de bonos de entes públicos -equivalente a emitir deuda a una tasa en dólares superior al 40%-, se suma la pata tributaria. La AFIP instrumentará, a partir de abril, dos regímenes de percepciones masivas a cuenta de IVA, al comercio electrónico -de entre 1 y 8%- y al retail -de 1,5 a 3%-.

Carlos Castagneto, titular de la AFIP, implementa percepciones al retail y al e-commerce para reforzar la recaudación.

"El objetivo de Carlos Castagneto siempre fue ampliar la base de contribuyentes, y hoy tenemos un problema importante que es la sequía", indicaron en AFIP. La percepción a cuenta de IVA generó el rechazo del ruralismo y de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pero busca adelantar recaudación de sectores en lo que, sospecha el fisco, no se facturan el 100% de las operaciones. Lo mismo ocurre con los portales de comercio electrónico, que funcionarán también con agentes de percepción.

En paralelo, como contó El Cronista, AFIP instrumentó un registro de exportaciones mineras. Allí, sospecha que las empresas subdeclaran impuesto a las Ganancias, al comparar ingresos y empleo declarado. Y piensa una medida similar para el sector pesquero. Aquí, la sospecha es la inversa: hay poco empleo registrado para la facturación que se informa. Esto último todavía está en proceso de análisis.

Lo que viene rezagado es el revalúo inmobiliario, que el Gobierno había previsto tener vigente en septiembre pasado, según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Son todas medidas para ampliar la base de ingresos. Esta fue una de las recomendaciones del staff técnico si sobrevenía la sequía: generar recaudación extra sin apartarse de la meta de reducción del déficit fiscal.