Juntos por el Cambio define cómo reaccionar ante la sentencia a Cristina: quiénes hablarán

En muy pocos temas hubo acuerdo político en Juntos por el Cambio, como frente al pronunciamiento que el Tribunal Oral Federal Nº 2 dará a conocer su sentencia en la llamada Causa Vialidad cerca de las 17.30 de hoy martes. La investigación tiene como principal responsable del presunto ilícito a la actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

"No hay nada que festejar, ni tampoco sobreactuar, es la hora de que se pronuncie la Justicia y hay que estar muy alertas a lo que sucede con el kirchnerismo, que está buscando tensionar a todos los poderes del Estado, el Congreso, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de la Nación, pero no hay que caer en la trampa", le dijo Paula Oliveto a El Cronista.



Causa Vialidad: dónde escuchará Cristina Kirchner su sentencia y qué hará después



Lago Escondido: contraataque de Alberto Fernández en la víspera de Vialidad



El rol de la que ahora es diputada nacional de la Coalición Cívica es central, ya que fue la abogada que investigó y preparó la denuncia que en su momento firmó Elisa Carrió junto a otros diputados, dando origen a un largo proceso que a partir de mañana iniciará una nueva etapa. Un compañero de bancada agregó que "allí está toda la experiencia en derecho administrativo y presupuestario que tenía Paula".

Algo similar piensan en el PRO. "Lo lógico es que sea la CC la que lidere nuestra posición sobre el tema, conocen al dedillo la causa y se vienen bancando todo tipo de agresiones desde hace años", fue lo que explicó una fuente calificada.

En el partido fundado por Elisa Carrió creen que si dirigentes que hoy conforman la principal coalición opositora hubieran respaldado ese esfuerzo, "muchos males se hubieran evitado y nosotros no habríamos caído hasta el 1,8% por el solo hecho de nadie quería juntarse con nosotros y la mayoría nos decía que estábamos locos".

También piensan que "venimos bancando 14 años de agresiones, de todo tipo de locura. Hay mucha sobreactuación de gente que cuando nosotros poníamos el cuerpo nos salía a criticar. Para mí, la Coalición Cívica no tiene que actuar como los kirchneristas. Todos tenemos que estar sometidos a la Justicia, y no generar más tensiones que las que ya existen".



El que sí tuvo que hablar fue Marcelo D'Alessandro, que se vio obligado a cruzar al oficialismo alegando que hackearon su celular y el de varios jueces para producir un chat con información falsa. Afirmó que se hizo en forma ilegal y con retazos de distintas conversaciones para hacer creer que hay un grupo que no existe, según su descargo público.

"Primero y principal quiero dejar claro que es una operación que empieza el viernes y toma volumen ayer, donde de forma falsa e ilegal se realiza un posteo de un supuesto grupo con supuestas charlas, con cosas editadas y armadas", dijo en declaraciones por Radio Mitre el ministro de Seguridad porteño.

Y agregó que se trata de "algo muy peligroso que daña a las instituciones con el único fin de dejar entrever como que hay una relación entre ciertos lugares de poder para generar el lawfare y afectar a la que ellos denominan 'La Jefa'".

El funcionario de Horacio Rodríguez Larreta también precisó que "muchos saben que no hablo de la manera que está escrito y que no utilizo esa red, utilizo otra red para comunicarme". Y muy molesto, explicó que "ellos son los que tienen los audios donde dicen que hay que apretar a los jueces, los que le inventaron una causa a Enrique Olivera o asociaron a Francisco De Narváez con la efedrina".

El que sí tuvo que hablar fue el ministro porteño Marcelo D'Alessandro, que se vio obligado a cruzar al oficialismo alegando que hackearon su celular y el de varios jueces para producir un chat con información falsa





Qué dicen en el entorno de Bullrich

En el bunker de Patricia Bullrich acompañan la posición de la Coalición Cívica y están convencidos de que "no hay que hacer lo que nosotros criticamos, no corresponde presionar para lograr tal o cual fallo".

Por su lado, la titular del PRO apenas dijo que "no quiero dar mi impresión sobre el tema, no me parece que corresponda. Lo único que digo es que, sea lo que sea, la sentencia hay que aceptarla. Tanto de nuestra parte como de parte de aquellos que están planteando que van a hacer paro y van a generar caos". Y agregó: "Esperemos que el oficialismo acepte el fallo sobre Cristina, sea cual fuere".

"Si hay condena es el delito precedente para todas las causas por lavado de activos, por ejemplo, Hotesur y los Sauces, Cuadernos, Rosadita 2, porque queda claro que la plata entró por el circuito negro y después se blanqueó a través de distintas operaciones. Y a ella se le complica mucho. No olvidemos que las causas de Hotesur y los Sauces se le cerró sin juicio alegando que no había delitos precedentes", concluyeron en la CC.