Juicio Político a la Corte Suprema: citaron a dos testigos inesperados

Durante la cuarta reunión de Juicio Político, los integrantes de la comisión definieron los nombres de los que serán los primeros testigos citados para el próximo jueves a las 11.

Entre ellos, el oficialismo incluyó a dos jueces federales, además de una decena de funcionarios del Máximo Tribunal. Los diputados nucleados en el Interbloque Federal (un espacio ni oficialista ni alineado con Juntos por el Cambio) propuso sin éxito convocar a Alberto Fernández. El argumento era que el Presidente fue quien impulsó el proceso contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.

En un extenso debate, que contó con varios cruces entre los diputados del oficialismo y la oposición, la comisión que encabeza la oficialista Carolina Gaillard definió quiénes serán los primeros testigos que declararán en el marco del juicio político a los cuatro miembros del Máximo Tribunal. Además de media docena de funcionarios de la Corte, convocarán a dos jueces federales: Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos.



¿Los motivos? Ramos fue el juez de Comodoro Py que "dictó el archivo" de la denuncia del gobernador Axel Kicillof contra Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro por "delitos de tráfico de influencias" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Robles es asesor del supremo Horacio Rosatti. Y D'Alessandro es el ministro de Justicia porteño, en uso de licencia. La denuncia del gobernador bonaerense llegó tras conocerse los supuestos chats entre ambos, en los que Robles le habría dado "letra" a D'Alessandro, una vez que se conoció el fallo de la Corte Suprema que benefició a la CABA en el reparto de la coparticipación.

A contramano, el magistrado federal de La Plata, Ramos Padilla, sostiene que debe investigarse la denuncia de Kicillof. Así, la comisión buscará escuchar ambas versiones en torno al tema que desencadenó el arranque del juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El resto de los testigos convocados a la primera jornada son: Cristian Abritta, Sergio Rubén Romero, Silenio Poncio Ruiz, Alejandro Daniel Rodríguez, Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Vilanotti. Todos ellos funcionarios de la Corte Suprema.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto convocó a Mario Jorge Cimadevilla, exintegrante del Consejo de la Magistratura, y a Héctor Daniel Marchi, secretario General de Administración de la Corte Suprema.

La segunda ronda de testigos también estará conformada por funcionarios de la Corte Suprema. Hasta la fecha se desconoce para cuándo serán convocados los dos funcionarios que marcarán el plato más fuerte: D'Alessandro y Robles.

En caso de negarse a comparecer, el ala dura del oficialismo ya avisó que apelarán a las fuerzas policiales.

Durante la acalorada jornada, además, los diputados del oficialismo libraron oficio para requerir distintas medidas de prueba. Entre ellas, el Frente de Todos sumó los votos solicitarle a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Dajudeco) los registros de llamados telefónicos entrantes y salientes del colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Silvio Robles y del ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, por los supuestos chats filtrados en los que ambos coordinaban acciones tras los fallos de la Corte Suprema de Justicia.

Los planteos de Juntos por el Cambio

El eje del debate estuvo puesto en las facultades que tiene la comisión de juicio político tanto para recabar prueba como para la convocatoria de testigos en el proceso que busca probar el mal desempeño de los cuatro magistrados.

"La cantidad y la calidad de la prueba que se ha ofrecido apunta a ser un show, a exponer a los jueces de la Corte y sus allegados", planteó el diputado del PRO, Pablo Tonelli . Dicho esto, apuntó contra el Frente de Todos por intentar, por medio del proceso, averiguación de llamadas, números telefónicos, mails. Y dejó en claro que si el oficialismo quiere avanzar en ese sentido, "eso debe hacerse por intermedio de un juez".

A propósito del largo listado de testigos que propone convocar el oficialismo a lo largo de todo el proceso, Tonelli puso en duda su confección. Objetó que los testigos "deben ser personas que contesten y expongan sobre hechos de los que tengan conocimientos directos. Se cita a gente que no tiene conocimiento directo adquirido a través de sus sentidos; más allá de la impertinencia de la prueba, el propósito es desacreditar a los jueces, no demostrar su mal desempeño".

Asimismo, el diputado porteño hizo especial hincapié en dos de los nombres que figuran en ese listado: Robles y D'Alessandro. Tras el escándalo en el que se difundieron supuestos chats entre ambos, en el que el primero -de acuerdo a las filtraciones- le habría dado "letra" al segundo sobre el fallo de la Corte Suprema que benefició a la CABA en el reparto de la coparticipación.

Sobre este punto, Tonelli señaló que los chats son "ilegales y no sabemos si son veraces" y agregó: "Más allá de que no se puede ni debe hacer uso de esos chats, no pueden ser citados como testigos porque hay causas penales en curso en las que se está investigando si esos supuestos chats, en caso de haber existido, constituyen un delito". Es por ello que subrayó: "No pueden declarar sobre algo que se está investigando en la justicia penal" .

"Quieren hacer un proceso penal paralelo porque en sede penal no lo han conseguido", acusó el jefe del bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López , al oficialismo. Y al igual que Tonelli, planteó que en el listado de testigos "hay gente que no es testigo ni es experto". Por esto mismo, le achacó al Frente de Todos citarlos "para desacreditar a la Corte o para que salga en los medios de comunicación".

Al igual que Tonelli, López también cuestionó la utilización de las supuestas conversaciones entre Robles y D'Alessandro para subrayar que "no se puede utilizar prueba producida ilegalmente por parte de uno de los poderes del Estado".

"Todos tenemos algo de chismosos. Pero no se puede", dijo el "Lilito". Se refería a uno de los pedidos de prueba que hacen desde el oficialismo es conocer los videos del cumpleaños del fiscal Federal Ignacio Mahiques al que habrían asistido varios miembros del Poder Judicial. Es que en Juntos por el Cambio consideran que sería una intromisión a la vida privada . Tras estos planteos, el oficialismo pidió sumar a ese magistrado al listado de testigos, para que asista en las próximas reuniones.

"Yo entiendo que deben tener una obsesión con Pepín, pero ¿qué tiene que ver con la causa?", agregó López. Es que otro de los testigos que convoca el oficialismo es a quien fue funcionario del expresidente Mauricio Macri que permanece prófugo ante la justicia.

A su turno, el diputado del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez propuso: "Convoquemos al presidente de la Nación que fue quien inició el juicio político a la Corte Suprema". Por ese motivo, y por "la información" que podría tener Alberto Fernández al momento de impulsar el proceso fue que el diputado bonaerense le propuso a los miembros de la comisión que adecuen su agenda para recibir al jefe de Estado el 1 de marzo, luego de la Asamblea Legislativa que encabezará el mandatario. Rodríguez logró la adhesión de Juntos por el Cambio pero, por la negativa de la bancada oficialista, que tiene mayoría en la comisión, la propuesta naufragó.

Los planteos del oficialismo

Antes de enumerar a la lista de los testigos que el oficialismo propuso para la próxima reunión de comisión, que será el próximo jueves a las 11, el oficialista Rodolfo Tailhade les reprochó a los diputados de Juntos por el Cambio actuar como "abogados defensores" de D'Alessandro y Robles.

"Que vengan ellos y digan que están imputados en un proceso judicial", les planteó Tailhade. Y le planteó al oficialismo: "Y si quieren declarar, ¿ustedes se van a oponer?".

Asimismo, Tailhade dejó en claro que desde la comisión no se pedirá la intercepción de llamados telefónicos, "Se está pidiendo el listado de llamados entrantes y recibidos. Sin contenidos". Y agregó que en caso de requerir el contenido, "para eso sí requeriría la intervención de un juez".

Hecha esta aclaración, el diputado que también arrojó que desde la comisión podrían "recurrir a un fiscal para pedir información". Y remató: "Tenemos muchas facultades sin necesidad de recurrir a los jueces". Sobre este punto, desde Juntos por el Cambio alertaron que esta decisión implicaría violar el debido proceso.