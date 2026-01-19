Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer que en diciembre la inflación fue del 2,8%, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la actualización de las deducciones personales y los umbrales salariales del Impuesto a las Ganancias a partir de enero 2026.

Según la Ley 27.743, este mes corresponde que tanto el Mínimo No Imponible (MNI) como las deducciones personales y familiares se actualicen en base al acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre anterior, en este caso entre julio y diciembre del 2025.

En ese período, la inflación acumulada fue del 13,5%, por lo que las escalas a partir de las cuales se debe pagar Ganancias y las retenciones mensuales del gravamen se actualizarán en línea con este dato.

Deducciones personales 2026: estos son los nuevos valores a partir de enero

Así, las deducciones que podrán aplicarse entre enero y junio de 2026 quedarían establecidas de la siguiente manera:

Mínimo no imponible: $ 5.036.140,63

Deducción por cónyuge: $ 4.743.034,38

Deducción por hijo: $ 2.391.929,54

Deducción por hijo con discapacidad: $ 4.783.859,09

Deducción especial para trabajadores (art. 30 c) ap. 1): $ 17.626.492,21

Deducción especial para nuevos profesionales y emprendedores: $ 20.144.562,53

Deducción especial (art. 30 c) ap. 2): $ 24.173.475,03

Estos montos representan los importes que se restarán del ingreso bruto antes de calcular el impuesto, permitiendo que los contribuyentes paguen únicamente sobre la ganancia neta.

Pisos salariales para Ganancias 2026: ¿desde qué sueldo se comenzará a pagar?

A partir de enero, los salarios mínimos desde los cuales los trabajadores comenzarán a tributar se elevarán considerablemente. Los nuevos pisos, diferenciados según la situación familiar de cada contribuyente, quedarían así:

Soltero sin hijos

Sueldo neto: $ 2.636.979

Sueldo bruto: $ 3.177.083

Soltero con 1 hijo

Sueldo neto: $ 2.852.917

Sueldo bruto: $ 3.437.250

Soltero con 2 hijos

Sueldo neto: $ 3.500.732

Sueldo bruto: $ 4.217.749

Casado sin hijos

Sueldo neto: $ 3.065.170

Sueldo bruto: $ 3.692.976

Casado con 1 hijo

Sueldo neto: $ 3.281.108

Sueldo bruto: $ 3.953.142

Casado con 2 hijos

Sueldo neto: $ 3.928.922

Sueldo bruto: $ 4.733.641

Es importante destacar que estos importes funcionan como referencia general, ya que la liquidación mensual puede variar según las deducciones acumuladas, gastos deducibles y las escalas progresivas aplicadas a cada caso particular.

ARCA actualizó en enero las escalas, tablas de deducciones y cuotas del impuesto a las Ganancias

¿Qué deducciones se pueden aplicar en el impuesto a las Ganancias?

El tributo alcanza a trabajadores en relación de dependencia, autónomos y empresas, calculándose sobre el ingreso neto luego de aplicar las deducciones permitidas por ley. Entre las principales figuran:

Deducciones personales básicas:

Mínimo no imponible

Deducción especial según categoría

Cargas de familia (cónyuge e hijos)

Gastos deducibles con topes legales: