Jubilados ANSES con aumento y bono: cuánto cobro en diciembre junto al aguinaldo

El Gobierno nacional oficializó este martes el pago del bono de Refuerzo de hasta $ 55.000 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que cobran el haber mínimo.

A través del Decreto 626 y en sintonía con lo anunciado semanas atrás por el Ministerio de Economía, este monto se acreditará en diciembre junto al haber actualizado en un 20,87% y el medio aguinaldo.

"Para percibir el presente refuerzo de ingreso previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación" , indica el artículo 4° de la normativa publicada en el Boletín Oficial (BO).

Jubilados y pensionados ANSES, ¿cuáles son los requisitos para cobrar el bono de Refuerzo de diciembre 2023?





De acuerdo al punto 3° del texto oficializo este martes por el Gobierno nacional, aquellos y aquellas titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $ 105.712,61, el refuerzo de ingreso previsional será equivalente a $55.000 .

En tanto, quienes que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al precitado monto, el monto extraordinario será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 160.712,61.



¿A quiénes se pagará el bono de Refuerzo para jubilados y pensionados ANSES?

El bono de Refuerzo de hasta $ 55.000 de diciembre se pagará a los jubilados ANSES junto a tres categorías de pensionados:

a. Los y las titulares de las prestaciones contributivas previsionales, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241;

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.



Jubilados ANSES con aumento y bono: cuánto cobro en diciembre junto al aguinaldo

Durante diciembre, todos aquellos jubilados que cobren el haber mínimo percibirán un total $ 213.569 si se suman la movilidad, el refuerzo y el medio aguinaldo).



A su vez, otro refuerzo a cobrar durante el último mes del año es el Refuerzo Alimentario. Si una persona tiene PAMI, también cobrará los $ 15.000 de esta ayuda social, alcanzando casi los $ 230.000 de bolsillo.