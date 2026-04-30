El calendario abarca tanto a jubilados y pensionistas (pasividades) como a beneficiarios de subsidios y asignaciones familiares (activos). El pago de prestaciones para pasivos se realizará bajo las siguientes modalidades y fechas: ✔ Depósito Bancario e Instituciones de Dinero Electrónico (IEDES): El lunes 4 de mayo se acreditarán los fondos en todas las cuentas de Montevideo e Interior. ✔ Locales de Pago Presencial (Montevideo): En las oficinas centrales del BPS, el pago se efectuará del 4 al 20 de mayo, según el número de cédula del beneficiario. ✔ Empresas Contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos): Los pagos estarán disponibles del 4 al 20 de mayo en todo el país. ✔ Giras de Pago (Interior): Se realizarán entre el miércoles 6 y el viernes 8 de mayo. Se recomienda consultar el turno específico en la agencia local correspondiente. Los beneficiarios de asignaciones familiares, así como de subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad, deberán considerar los siguientes plazos: ✔ Bancos y Tarjeta AFAM: Los pagos se realizarán el lunes 4 de mayo. ✔ Redes de Cobranza (Montevideo e Interior): El cobro estará habilitado del 4 al 20 de mayo en locales de Abitab, RedPagos y Anda. ✔ Oficinas Centrales (Montevideo): El periodo de atención será del 4 al 20 de mayo. Para efectuar el cobro de cualquier prestación o subsidio, el titular deberá presentar su Cédula de Identidad vigente. En caso de que el trámite sea realizado por un tercero (apoderado, tutor o curador), este deberá presentar el último recibo de cobro o una fotocopia de la cédula del titular.