Alemania ha dado un paso que puede redefinir el futuro del Estado de bienestar en Europa. El Gobierno ha decidido avanzar con recortes en pensiones y sanidad para financiar el aumento del gasto en defensa, en un contexto de creciente presión sobre las cuentas públicas. La decisión no solo impacta a nivel interno. Llega desde la mayor economía del continente y en un momento en el que muchos países europeos enfrentan desafíos similares: envejecimiento poblacional, mayor gasto social y deuda elevada. El mensaje que envía Berlín es contundente: incluso los sistemas más sólidos están obligados a ajustarse. Y eso coloca en el centro del debate a economías como la española, donde el equilibrio fiscal es más frágil. El gobierno de coalición alemán, liderado por el canciller Friedrich Merz, ha acordado un paquete de recortes del Estado de bienestar por valor de 38.300 millones de euros hasta 2030. El ajuste incluye una reducción relevante del sistema sanitario y cambios profundos en las pensiones, con el objetivo de liberar recursos destinados al gasto militar. Este movimiento marca un punto de inflexión en la política económica del país. El propio Merz ha definido el nuevo rumbo del sistema de pensiones como una “cobertura básica” que no garantizará mantener el nivel de vida en el largo plazo. A esto se suma la reducción de prestaciones por desempleo de larga duración. El giro de Alemania obliga a mirar de cerca el caso español. Aunque ambos países tienen estructuras económicas distintas, comparten desafíos clave en materia de gasto social y sostenibilidad. El economista Juan Ramón Rallo sintetizó esta comparación con una advertencia directa: “España debería tomar nota. Si el Estado de Bienestar alemán, con una deuda pública del 63% del PIB, se tambalea, el español, con un 103%, está mucho más cerca del precipicio” Además, el propio Rallo desglosó el gasto público: “el gasto social (entre ambos países) no dista demasiado: Alemania destina el 19,7% del PIB a protección social frente al 18,5% de España; el 4,5% a educación frente al 4,2%; y el 7,5% a sanidad frente al 6,6%. No hay un abismo que permita suponer que lo insostenible allí será milagrosamente viable aquí” El envejecimiento de la población es uno de los principales motores de este ajuste. La jubilación masiva de la generación del baby boom está elevando el gasto en pensiones en toda la zona euro. Según explicó Franziska Palmas: “Este aumento está impulsado por el envejecimiento de la población a medida que la vasta generación del baby boom alcanza la edad de jubilación, un proceso más acusado en Italia y España” Las previsiones indican que el gasto en pensiones crecerá alrededor de un 1% del PIB en la próxima década en la zona euro. En España, ese incremento podría superar el 1,5% e incluso alcanzar el 1,8%. Aunque pueda parecer un aumento moderado, en economías con desequilibrios fiscales puede convertirse en un factor crítico para la sostenibilidad de la deuda. Así, el modelo social europeo enfrenta un punto de inflexión. En el caso de España, las obligaciones futuras en pensiones superan el 600% del PIB, según datos de Eurostat, lo que refleja la magnitud del desafío estructural. Al mismo tiempo, la OCDE advierte que el aumento del gasto en defensa puede generar presión fiscal adicional, con efectos inciertos sobre el crecimiento económico a largo plazo.