Héctor Torres, ex representante argentino ante el FMI: "La confianza sin un programa económico, no la vas a conseguir"

Héctor Torres, economista y ex representante argentino ante el FMI, brindó declaraciones en las últimas horas, en las que hizo referencia a las negociaciones que mantiene el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Veo el acuerdo muy trabado, porque me doy cuenta de que hay temas técnicos, en los cuáles no hay acuerdo, me parece que el Ministro Guzmán habla de problemas geopolíticos, es como si estuviéramos hablando de cosas diferentes", manifestó el economista en Radio Del Plata.

Por su parte, Torres dijo saber cuál es el inconveniente que impidió hasta el momento el acuerdo. "Si hay problemas técnicos es porque o bien no presentamos un programa o bien el programa que presentamos no es lo suficientemente sólido como para convencer al staff", explicó.

Y agregó: "El FMI y Argentina tienen diferencias sobre la capacidad de aumentar las reservas. La confianza sin un programa económico, no lo vas a conseguir . Si hay confianza, los productores, las empresas, ese aumento de la demanda ofrece una oportunidad de aumentar la oferta".

Por su parte, el ex representante argentino ante el FMI hizo referencia a la postura del Fondo Monetario. "Sé que el FMI no está pidiendo una devaluación, un salto devaluativo, es un punto muy importante. El FMI no está pidiendo un salto devaluatorio, es positivo. Pero sí pide una hoja de ruta que lleve a una unificación cambiaria, aunque no sea inmediata", dijo Torres.

"Guzmán dijo que hay un punto de acuerdo con el FMI, el tema más vulnerable de la Argentina es el sector externo, necesitamos generar dólares suficientes como para que el crecimiento sea sustentable. El FMI pide un programa económico. Somos nosotros los que nos soltamos solos si no tenemos un programa económico", manifestó el economista.

No obstante, Torres hablo del acuerdo con el FMI en el 2018. "Soy muy crítico del acuerdo del 2018. Macri logró, a través del apoyo de Trump, que el Fondo hiciera lo que él quería", dijo.