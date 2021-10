José Luis Espert tildó de "delirante" a Feletti y planteó la derogación de la Ley de Abastecimiento

El candidato a diputado nacional José Luis Espert calificó al secretario de Comercio Interior Roberto Feletti como "delirante", y planteó la necesidad de derogar la Ley de Abastecimiento, que el flamante funcionario acaba de amenazar con usar como una herramienta para reforzar los controles de precio con los que el Gobierno busca mantener a raya la inflación.

"La Ley de Abastecimiento que el delirante de Roberto Feletti amenazó con aplicar es una ley que debería ser derogada , porque ya está demostrado que la inflación es un fenómeno monetario. Desconocer esto es de brutos , directamente", disparó el dirigente de Avanza Libertad en diálogo con El Cronista en el marco del 57 Coloquio de IDEA 2021, encuentro en el que este viernes participó de una mesa junto a otros candidatos.

ELECCIONES 2021 Y EL BLOQUE LIBERAL

Espert se manifestó convencido de que en las elecciones de noviembre tiene garantizado, como mínimo, el porcentaje de votos que sacó en las PASO y que eso le permitirá tanto a él como a Carolina Píparo, segunda en la lista bonaerense de Avanza Libertad, entrar al Congreso como diputados.

"Ya somos dos candidatos liberales que estamos en el Congreso. Pero queremos más, queremos sacar por lo menos un par de puntos más para meter entre 3 y 4 diputados (por la Provincia) y junto con los que entren por CABA, con nuestro aliado político Javier Milei, armemos un gran bloque liberal bien fuerte contra el kirchnerismo que plantee con claridad las cosas que hay que hacer por el bien de la gente, para solucionar sus problemas de inflación , falta de trabajo e inseguridad", afirmó.

Consultado sobre futuras alianzas legislativas, respondió: "En el Congreso trabajaremos con todos aquellos que quieran transformar para bien la vida de la gente, que hoy está en muy mal estado. No tenemos una decisión estratégica de aliarnos con nadie salvo con quienes apoyen nuestros proyectos o aquellos proyectos de los otros que nos parezcan razonables".

" No estamos para hacerle la contra a nadie en sí mismo ni en el Congreso ni en la vida política , pero sí estamos en contra de todo proyecto que vaya contra la gente. No es una oposición o un oficialismo per se, sino que es apoyar y oponernos a aquellas cosas que sean razonables o disparatadas", añadió.

LAS CAUSAS DE LA INFLACIÓN

Ante una pregunta en torno a si la nueva suba de la inflación puede atribuirse completamente a la emisión monetaria, respondió: "En el corto plazo puede ser que haya, además de la emisión, algún ajuste de tarifas, una devaluación".

Pero insistió en que " a la larga siempre es un fenómeno monetario en el sentido de exceso de emisión o falta de demanda de pesos" y aclaró que "aunque uno no emita nada, si la gente no quiere tener pesos, va a tener la misma inflación que sin caer la demanda de pesos pero con mucha emisión".

"Es un problema de oferta y demanda de pesos y eso es lo que la Argentina se niega (a entender desde) hace casi un siglo y por eso la inflación a la larga siempre termina siendo un problema", cuestionó.

EL ACUERDO CON EL FMI

Espert consideró necesario buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en torno a la deuda que el país mantiene con el organismo. "Creemos que hay que negociar con el Fondo porque la Argentina no puede defaultear esa deuda y quedar afuera del planeta", expresó.

Sin embargo, aclaró que desde su eventual bloque en el Congreso no están dispuestos a respaldar "cualquier acuerdo" con el FMI. "No vamos a aprobar un proyecto de presupuesto que tenga suba de impuestos. Si esto es el acuerdo con el Fondo, no lo vamos a aprobar".