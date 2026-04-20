Luego de su regreso de Washington, el viceministro de Economía, José Luis Daza, brindó una entrevista en la que detalló la percepción de los organismos internacionales sobre el rumbo económico del país. Según el funcionario, en la última semana “se cristalizó todo el esfuerzo que ha venido haciendo la Argentina”, logrando una posición de privilegio en el escenario global. Daza enfatizó el cambio de estatus de Argentina ante los mercados y organismos de crédito. “Era realmente emocionante ver cómo a nivel del Fondo Monetario, el G20 y el sector privado, Argentina pasó a ser la estrella de estas reuniones”, afirmó. En ese sentido, citó las presentaciones de la Directora General del FMI, Kristalina Georgieva, quien, según sus palabras, “destaca al país que más cambió en el mundo, el número uno, y fue la Argentina”. Daza agregó que el ministro Luis Caputo “fue felicitado transversalmente” y que el país pasó a ser considerado un modelo a seguir: “Argentina pasó a ser el símbolo: ‘esto es lo que tienen que hacer los países’”. Respecto a las variables financieras, el viceministro ratificó los dichos de Caputo sobre la fortaleza del peso. “Desde que empezó la guerra, la moneda argentina fue la que más se apreció”, señaló, y aseguró que el país cuenta ahora con “la pista bastante libre para empezar a crecer en forma sostenida”. Al ser consultado sobre la baja de la tasa de interés anual (que se ubica entre el 22% y el 23%), Daza subrayó que el movimiento fue orgánico: “La tasa de interés no bajó porque la empujamos nosotros. Bajó porque el mercado cree que hacia adelante la inflación va a bajar, que está anclada”. El funcionario del equipo económico definió este proceso como un “equilibrio sumamente virtuoso” que incluye la baja de tasas de corto y largo plazo junto a la apreciación del tipo de cambio. Sobre la persistencia del riesgo país en niveles elevados, Daza lo atribuyó a la reputación histórica de la Argentina más que al presente económico. “El mercado evalúa a la Argentina básicamente por su historia. Somos el país que hizo más defaults en el mundo, entonces hay claramente una preocupación”, explicó. Sin embargo, destacó que el indicador está “cerca del nivel más bajo que ha tenido en muchísimos años” y que el nuevo apoyo del Banco Mundial, el BID y el organismo de garantías MIGA “va a permitir acceder al mercado a préstamos a tasas mucho más bajas”. Frente a la preocupación por la caída del empleo y los ingresos, el viceministro sostuvo que se están sentando las bases para una mejora. “Estamos generando las condiciones para que hacia adelante veamos una recuperación de los salarios reales, de la inversión, del crédito y del empleo”, aseguró. Daza defendió la reforma laboral recientemente implementada, calificándola como “absolutamente necesaria”, bajo el argumento de que “no se había generado empleo en la Argentina en 15 años”. Finalmente, el funcionario vinculó el crecimiento futuro al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Tenemos 80.000 millones de dólares comprometidos en el RIGI a los distintos sectores”, reveló, y concluyó con una fuerte proyección: “Están dadas todas las condiciones para que Argentina sea el país que más crece en este continente. Lo dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el G20”.