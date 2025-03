Jorge Macri inauguró las sesiones ordinarias: foco en Seguridad y dardos a la oposición

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inauguró hoy el período de sesiones ordinarias de la Legislatura con un extenso discurso en el que abundaron los anuncios en materia de Seguridad y no faltaron dardos a la oposición , a quienes les advirtió que "no fueron votados para boicotear" a su administración.

Jorge Macri dijo que enviará al Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires tres proyectos clave: uno que modifica el Código Contravencional endurecer las penas contra los trapitos; otro para la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad; y un proyecto de Ley de "emergencia autonómica" para reclamar al Congreso que avance con los convenios de traspaso pendientes.

También aprovechó el tópico Seguridad para enviarle un mensaje al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los asesinatos de policías en suelo bonaerense al sostener que sigue trabajando para que la CABA sea una de las ciudad más seguras de América Latina y lanzó: "Sería mucho más fácil si el Gobernador Kicillof asumiera seriamente la lucha contra el crimen".

En el eje económico, Macri sostuvo que en la Ciudad han "hecho un culto del equilibrio fiscal" y envió allí uno de los primeros mensajes hacia la oposición, principalmente, al bloque libertario referenciado en Pilar Ramírez, la legisladora con terminales en Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia de la Nación.

"En la Ciudad hemos hecho culto del equilibrio fiscal. No necesitamos que nos enseñen cómo hacerlo. Hicimos una reducción del gasto del 8,6%. Eliminamos el 10% de los cargos políticos, redujimos cerca de 10 mil contratos y en un 18% la contratación de asesores y planta política", expresó Macri, luego de que ése espacio no apoyara su Presupuesto 2025.

En esa línea, reflexionó sobre el Estado apoyándose en la serie de datos que había volcado en su alocución: "Se puede ser tan eficiente como eficaz cuando, en vez de querer eliminar el Estado, se gestiona con austeridad, prudencia y responsabilidad, cuidando los recursos y sin gastar más de lo que entra".

No obstante, Macri resaltó que "el buen trabajo que ha hecho el Gobierno del presidente Javier Milei para ordenar la macroeconomía" y destacó "que millones de argentinos siguen acompañando con esperanza", lo que presenta, en su criterio, "un escenario donde el crecimiento se vislumbra con más claridad".

Destacó que gracias a la estabilidad, la Ciudad pudo anunciar la construcción de la Línea F de subte. "Somos parte de un país cuyo destino es también el nuestro. No perdamos de vista que la Ciudad aporta el 20% al PBI nacional. Por eso mismo, si a la Ciudad le va bien, sin dudas también le va a ir bien al país", subrayó.

Sobre los presos alojados en comisarías y alcaidías porteñas, Macri afirmó: "Yo sé que, como dice Patricia Bullrich, todas las provincias tienen sus cárceles. Pero esas provincias también tienen su propia Justicia. Y la ministro conoce que desde que esta Ciudad se creó nunca tuvimos ni la Justicia plena, ni el Servicio Penitenciario".

"Entonces no puede haber magia en la solución. Esto no se resuelve de golpe. Y mientras los delitos sean nacionales, los presos son del Servicio Penitenciario Federal", aseveró.

Agregó que la Ciudad se está haciendo cargo de "la solución profunda construyendo la cárcel" de Marcos Paz, pero alertó : "No podemos seguir teniendo presos donde no pueden ni deben estar y donde son un peligro para todos". Luego, hizo un llamado al Gobierno nacional para trabajar de manera "colaborativa" y remarcó que lo que está en juego "es cuidar a los porteños".

Sobre el final, le pidió a los legisladores que encaren que el año "electoral discutiendo el futuro, no el pasado". "Podemos tener distintas identidades y banderas, pero de lo que no hay dudas es que los argentinos eligieron un cambio, exigiendo más soluciones y menos peleas. Los porteños nos eligieron para darles soluciones, no para ver quién tiene más likes", sostuvo.

La chicana de Manuel Adorni a Jorge Macri

Tras los dardos de Macri, la respuesta del Gobierno nacional llegó a través de un mensaje en redes sociales de Manuel Adorni.

El vocero citó las palabras de Jorge Macri destacando el final de los piquetes en la Ciudad y chicaneó: "Enorme trabajo de la Ministra de Capital Humano y de la Ministra de Seguridad Nacional que en un trabajo conjunto lograron resolverle un problema a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que más de dos décadas de política no le habían logrado encontrar la solución. ¡Felicitaciones!".