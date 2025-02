Nueva línea F de subte: cómo será el recorrido y qué zonas cubrirá

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este viernes la construcción de la línea F de subte. Se trata de un ramal reclamado desde hace tiempo por los usuarios, a la espera de aliviar las comprimidas líneas que operan en la Ciudad de Buenos Aires.

Será la primera desarrollada en los últimos 25 años y conectará los barrios de Barracas y Palermo. El recorrido total será de 11 estaciones en 9 kilómetros , y las primeras seis estarían disponibles en 2030, en una primera etapa de construcción.

Así será el recorrido de la línea F

Con una inversión de u$s 1850 millones, este proyecto busca mejorar la conectividad norte-sur de la ciudad, descongestionar la Línea C y facilitar el acceso a las líneas de subte A, B, C, D y H y al Ferrocarril Roca. Además, atravesará barrios clave para las conexiones como San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta.

De acuerdo con lo detallado por las autoridades porteñas, la Línea F se construirá en dos etapas. La primera fase incluirá seis estaciones:

Brandsen

Constitución

Cochabamba

Chile

Congreso

Tucumán

La segunda completará el trazado hasta alcanzar las 11 estaciones .

"Un sistema que va a transformar a la Ciudad de una vez y para siempre como ninguna obra en 25 años, por eso hoy lanzamos la licitación para desarrollar una nueva línea de subte, la línea F, probablemente la más importante que queda en Buenos Aires", dijo Macri este viernes en conferencia.

El proyecto incluye, además, la construcción de una cochera y un taller en superficie para mantenimiento liviano y pesado.

¿Cuándo comenzaría a funcionar la línea F?

El cronograma de la obra establece que la licitación nacional e internacional será lanzada en junio de 2024, con vistas a iniciar la construcción en 2026.

En los próximos 60 días el Ministerio de Infraestructura publicará la información y las condiciones para que las empresas interesadas en la obra puedan presentarse en la licitación nacional e internacional.

El servicio comenzará a operar en 2031 , según las estimaciones oficiales.

La línea F, en números

307.000: es la demanda estimada de pasajeros diarios

diarios 2026: el año de inicio de obra

14: la cantidad de trenes

7: son los barrios por donde pasará

11: la cantidad total de estaciones

9: los kilómetros del recorrido

8: la cantidad de conexiones que tendrá

Los anuncios de Jorge Macri para el transporte en la Ciudad

Entre los anuncios, el jefe de Gobierno también informó que se construirán dos líneas de TramBUS eléctrico, que unirán de manera transversal los barrios del norte y el sur de la Ciudad.

"La F y la incorporación del TramBus son un gran salto de calidad en la transformación que estamos haciendo, como lo hicimos con el Metrobus, las bicisendas o el Paseo del Bajo", expresó.

TramBus 1

El TramBus 1, o T1, empezará a funcionar en 2026. Circulará por el centro de la ciudad y conectará la Costanera (altura Aeroparque) hasta el Centro de Trasbordo Sáenz, recorriendo los barrios de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Almagro, Parque Chacabuco, Boedo, Parque Patricios y Nueva Pompeya.

Tendrá conexiones con las estaciones de subte Palermo (línea D), Dorrego (línea B), Acoyte (línea A), Avenida La Plata (línea E) y Hospitales (línea H), hasta la estación Saenz (FFCC Belgrano Sur).

TramBus 2

La T2 circulará de manera transversal de norte a sur más hacia el oeste y conectará los barrios de Nueva Pompeya, Flores, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Agronomía, Parque Chas, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Belgrano.

Unirá la estación Belgrano C del tren Mitre con San Pedrito (línea A), pasando por Congreso de Tucumán (línea D) y por las estaciones Luis María Drago y Pueyrredón (FFCC Mitre), entre otras. Comenzará a recorrer las calles en 2027.