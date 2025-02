El trasfondo del pedido de renuncia y qué chances hay de una intervención

A pesar de que en el Gobierno querían centrar los esfuerzos en el discurso de la Asamblea Legislativa, el mismo presidente Javier Milei fue quien se encargó de redireccionar la agenda en torno a la cuestión de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. A un día del acto en el Congreso, publicó en su cuenta de X un explosivo posteo en el que instó a Axel Kicillof a renunciar y amenazó con intervenir la provincia de Buenos Aires como última instancia.

"Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia. Por lo tanto, nos hacemos cargo nosotros, Gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales", escribió y publicó en su cuenta de X a las 7:02 de la mañana.

BAÑO DE SANGRE EN PBA Y LA INCOMPETENCIA DE KICILLOF



.@Kicillofok Gobernador, en primer lugar, quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las... — Javier Milei (@JMilei) February 28, 2025

Los términos planteados por Milei impactaron a extraños, pero no a los propios, quienes lógicamente se acoplaron a la oferta presidencial al apoyarlo en redes.

Aun así, según pudo saber El Cronista, el mensaje por ahora es solamente eso: un aviso a su principal adversario del peronismo kirchnerista, quien está siendo impactado por los diferentes sucesos de inseguridad que fueron levantados desde los medios nacionales. Los votos en el Congreso para una eventual intervención no están.

"No van a haber más pronunciamientos por el momento", avisaron muy cerca del Presidente. Aun así, cuentas institucionales como la de La Libertad Avanza siguieron alentando el corrimiento de Kicillof: "RENUNCIE. Deje al Presidente Javier Milei resolver esta crisis en la que Usted mismo, por su incompetencia absoluta y ceguera ideológica nos hundió".

RENUNCIE KICILLOF.



La provincia de Buenos Aires es un baño de sangre.



Deje al Presidente Javier Milei resolver esta crisis en la que Usted mismo, por su incompetencia absoluta y ceguera ideológica, nos hundió. pic.twitter.com/qrLzJkIHyH — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) February 28, 2025

En el mismo sentido actuó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien "pide a gritos" que el Gobierno nacional se haga cargo de la seguridad, considerándolo como "la solución al problema" y así lograr imponer después "una filosofía de mano dura".

De todo esto hay un ánimo de revancha después de que los bloques de Unión por la Patria en el Congreso solicitaran el juicio político para Javier Milei luego del escándalo con la estafa de la criptomoneda LIBRA. Aquello no solo que no prosperó, sino que la espuma por ese episodio bajó y se recrudeció la cobertura de los episodios de inseguridad en el Conurbano.

Casi como un episodio fortuito, el tuit del Presidente -a esa inusual hora- se dio ocho minutos antes de que se publicara un artículo en The New York Times que revela -según cuatro fuentes consultadas- que el empresario Mauricio Novelli les cobró a empresarios del sector u$s 50.000 por un lugar en la lista de oradores y un meet-and-greet con Milei en el Tech Forum.

El retuit de Milei a las declaraciones de Patricia Bullrich

Además de sus menciones en redes -en donde compartió todo tipo de publicación vinculado a este tema durante toda la mañana y las primeras de la tarde-, Milei tendrá dos lugares en donde se expedirá al respecto: la primera será en el discurso de mañana a las 21 horas y la segunda será con el periodista de LN+ Luis Majul el domingo.

Se espera que en las dos ocasiones mencione las cifras nacionales de seguridad y envalentone la gestión de Patricia Bullrich, una de sus ministras predilectas y quien mejor imagen tiene a nivel nacional junto al Presidente.





Cuáles son las cifras de asesinatos a nivel nacional y provincial

Seguramente haga alusión a las cifras del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que arrojó que las cifras de homicidios se redujeron de 4,4 en 2023 a 3,8 en 2024. Un factor fundamental se dio a raíz de la mayor incidencia de las fuerzas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Fe y, particularmente, en Rosario, ciudad que era azotada por el conflicto narco.

En 2024 se contabilizaron 176 víctimas de homicidios en la provincia de Santa Fe (y 90 en el departamento Rosario), significando una reducción en la cantidad de homicidios del 55,8% a nivel provincial (y 65,5% en Rosario) respecto a 2023.

Bullrich y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

Pero esto es también algo que se observa en la provincia de Buenos Aires. Según cifras de la Superintendencia de Análisis Criminal bonaerense, los homicidios dolosos cayeron un 4,6% en 2024 (532) respecto a 2023 (558).

Alegando esos números, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Martín Mena, acusó a la Casa Rosada de buscar "sacar una ventajita política mientras anda por la vida estafando gente para jugar con el dolor y la tragedia de una familia argentina".

Las acusaciones de Milei abroquelaron efectivamente al peronismo. Esto llevó a que el diputado nacional, Máximo Kirchner, saliera a defender a su Kicillof, con quien se encuentra ampliamente enemistado. Cristina Kirchner también compartió el comunicado del PJ nacional, repudiando enfáticamente las declaraciones del libertario.





Qué posibilidades hay de una intervención

Hay que remontarse al año 2004 para llegar a la última intervención federal hecha por la Casa Rosada. Fue el presidente Néstor Kirchner quien propuso intervenir la provincia de Santiago del Estero luego de que estallaran casos de corrupción de parte del gobernador Carlos Juárez y su esposa, Mercedes Aragonés, y una serie de crímenes que rozaban a parte del poder santiagueño.

La propuesta de intervención fue tramitada y aprobada por el Congreso, siendo nombrado como interventor a Pablo Lanusse, quien estuvo un año administrando la provincia.

Durante el último siglo, la provincia de Buenos Aires fue intervenida en dos ocasiones. Una en 1917 con Hipólito Yrigoyen y otra con Arturo Frondizi en 1962; ambas por decreto. Esta última se dio luego de que el partido peronista ganara en las elecciones provinciales de ese entonces.

Si bien en términos constitucionales se sugiere y recomienda la vía legislativa, los antecedentes históricos demuestran que ha habido más intervenciones por decreto. De hecho, de las 174 intervenciones registradas, tan sólo 32% (56) fueron decididas por el Congreso de la Nación; el resto, es decir 68% (118), fueron dispuestas por decreto del Poder Ejecutivo.

Esta última vía se acostumbró a hacer antes de la reforma constitucional de 1994, ya que antes no se aclaraba explícitamente la facultad específica de este instrumento para el Poder Legislativo. Esta nueva norma está en el Artículo 75, inciso 31 de la Constitución Nacional. "Ahí se aclaró que la intervención se hace por el Congreso de la Nación y, durante el receso, por el Presidente pero convocando inmediatamente al Congreso para tratarlo", explicó a El Cronista el abogado constitucionalista Félix Lonigro.

En el remoto caso que Milei quisiera hacerlo por decreto, debería esperar a la finalización del período de ordinarias el 30 de noviembre, e igualmente debería esperar tener los números en el Congreso.