Adorni apuntó a Santiago Caputo por cortar la entrevista a Milei: "Fue equivocado"

Tras el escándalo que desató la promoción de la memecoin $LIBRA, el presidente Javier Milei concedió una entrevista a TN con el periodista Jonatan Viale para abordar el impacto político y las consecuencias que generó para miles de inversores.

En el reportaje, que había sido grabado el lunes por la tarde en Casa Rosada, el mandatario se defendió de las acusaciones y dijo que los compradores sabían del riesgo que tenía acceder a ese token .

Sobre el final de la entrevista, Viale indagó a Milei sobre cómo será la estrategia judicial del Ejecutivo, en un proceso que ya tiene más de 100 denuncias . Allí, sucedió un hecho inédito, que no fue difundido al aire, y se viralizó en las redes sociales: Santiago Caputo interrumpió el diálogo para hablarle al oído al líder de La Libertad Avanza (LLA).

Consultado sobre esta nueva polémica en torno a la figura presidencial, el vocero Manuel Adorni dialogó con A24 y fue terminante al indicar que el accionar del consultor político fue "equivocado" y, además, afirmó que el propio Milei le dijo que fue "inncesario".

"Santiago no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, por nada, y bueno, cuando ves los tres minutos de contexto fue para eso, para no confundir", explicó Adorni.

La entrevista de Milei generó polémica por una interrupción de Santiago Caputo

En ese fragmento de la entrevista, Milei confirmó que delegará la parte jurídica al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "Es el que entiende", marcó. "Pero es un tema en el que participaste vos como ciudadano", le dice Viale. En ese interín, Caputo intercede en el reportaje, hecho que fue editado en la grabación al aire .

Entrevista a Milei: qué dijo Adorni sobre la interrupción de Santiago Caputo

"Yo estuve ayer en la nota y en un momento empiezan a hablar de la estrategia judicial, quién iba a acompañar en la estrategia judicial, y el Presidente empieza a hablar de Mariano Cúneo Libarona", aclaró.

Y desarrolló: "El presidente por supuesto no está en lo fino jurídico y equivocado en mi parecer y en el del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que se podía prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota".

Además, luego de la filtración del fragmento sin editar, Adorni sostuvo que Milei no pacta las preguntas de sus entrevistas. "Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere", señaló.

A raíz del escándalo cripto, Unión por la Patria (UxP) anunció que impulsarán un juicio político contra el mandatario. En ese sentido, el vocero descartó que este procedimiento tenga vuelo.

"Nunca desaparecieron (los opositores), se quedaron sin oportunidad. El club del helicóptero nunca desapareció. Ante los resultados económicos, lo que ocurre es que el club del helicóptero se va quedando sin nafta. Cuando ocurren estas cosas, se agarran de la tirita que se pueden agarrar porque piensan que van a desarmar el vestido. Lo lamento, no va a pasar. Sigan jugando con esto del juicio político. Los resultados están", puntualizó.