Javier Milei reveló quién sería su ministro de Economía si fuera presidente: "Le gusta la motosierra tanto como a mí"

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, contó que trabaja en el armado de un gabinete "hiperortodoxo" para 2023 y ratificó, sin dudarlo, que llegará a la presidencia el próximo año.

"En este momento mi Ministra de Acción Social está discutiendo con mi hermana. Es un cuadro hermoso. Les puedo asegurar que el Ministro de Economía de mi gabinete es híper ortodoxo. Le gusta la motosierra tanto como a mí ", dijo ayer en diálogo con CNN Radio sobre su posible gabinete.



La revelación se da en el marco de los avances del economista para convertirse en candidato presidencial el año próximo y ante algunos rumores que lo acercan al "ala dura" de Juntos por el Cambio (JxC).



" Si los halcones de Juntos por el Cambio quisieran ir por una opción liberal de verdad, los recibimos con los brazos abiertos . Incluso estaríamos dispuestos a hacer una interna y acompañar si no fuéramos los ganadores. El enemigo común es el kirchnerismo. El tema es qué construcción puede derrotarlos en las urnas pero después sostenerlo en la gestión", expresó el diputado.

Quién será el ministro de Economía de Milei





Sobre el armado de su gabinete, Javier Milei hizo mención a un "hombre" para ocupar el Ministerio de Economía. Manteniendo la incógnita y sin dar nombres, aseguró: "Les puedo asegurar que el ministro de Economía de mi gabinete es híper ortodoxo. Le gusta la motosierra tanto como a mí".

Señaló además que Karina (su hermana y armadora política) se encontraba debatiendo con una posible Ministra de Acción Social, aunque evitó dar nombres.

Milei también rescató la figura del expresidente Mauricio Macri:"Yo no tengo nada que ofrecerle a (Mauricio) Macri. Yo dejo abierto el espacio, si quieren venir los recibo. Pero no recibo colectivistas, me parece que es contaminar. En mi óptica el Estado es el enemigo", agregó.

Respecto a la postura de 'acompañar' en caso de perder unas posibles internas, y consultado sobre si sería Ministro de Economía de Macri, afirmó que "acompañar es acompañar. Es no convertirse en alguien que pone palos sobre las ruedas. Si alguien me eligiera para una determinada función, lo evaluaría. No lo pienso mucho tampoco porque estoy haciendo todo como para ser Presidente yo".