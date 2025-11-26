En esta noticia <b>El compromiso de Milei contra el antisemitismo</b>

En el marco del 90° aniversario de la DAIA en el Teatro Colón, habló el presidente Javier Milei, quien agradeció a Mauro Berenstein por la convocatoria, al mismo tiempo que ratificó la “tolerancia cero contra el antisemitismo” de su gestión.

“Mientras otros gobierno pactaban con Irán, nosotros pactamos con Israel para combatir el terrorismo”, lanzó Milei. Además, destacó que su gobierno se encuentra en la franca lucha por eliminar los mensajes de odio.

El Presidente aseguró que Israel “puede ver la luz” después de dos años de guerra contra el grupo terrorista Hamas y le agradeció a Donald Trump por haber intercedido en el alto al fuego.

“Luego de dos años de guerra, Israel puede ver la luz, gracias al presidente Trump. Todos los rehenes vivos están de nuevo en sus casas y recuperamos también a nuestros compatriotas”, apuntó el mandatario.

El mandatario aseguró que en Argentina hay “tolerancia cero contra el antisemitismo” y remarcó su apoyo contra el pueblo de Israel.

“Primero, quiero agradecer a la DAIA por invitarme a compartir este 90 aniversario de la institución. Desde el 7 de octubre las comunidades judías en el mundo vienen siendo amedrentadas. Ese odio poco tiene que ver con lo que pasa en Medio Oriente. En Argentina tenemos tolerancia cero contra el antisemitismo”, expresó desde el Teatro Colón.