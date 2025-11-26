El Gobierno mantendrá dos reuniones clave esta mañana en el marco de la preparación para las sesiones extraordinarias con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al frente. En la Casa Rosada primero habrá una reunión de Gabinete y después, tal como adelantó El Cronista, los miembros del Consejo de Mayo se volverán a encontrar antes de la presentación oficial de las reformas laboral y tributaria.

Se tratará del primer encuentro ministerial encabezado por Adorni desde su llegada a la jefatura de Gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos. El presidente Javier Milei le delegó esta reunión , que dará comienzo a las 9.30, con la idea de que el exsecretario de medios se ponga al mando de coordinar y gestionar cada una de las carteras.

En esa línea, la idea es que Adorni mantenga reuniones de Gabinete bajo su tutela cada 10 días . Además, el jefe de Gabinete, quien además es del riñón de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es uno de los que lidera las conversaciones con los gobernadores, ya que acompaña al ministro del Interior, Diego Santilli, en cada bilateral que se orquesta en Balcarce 50.

Prensa Casa Rosada

Según pudo saber El Cronista, la presencia de Adorni en estos encuentros fue algo pactado entre él y Santilli antes de que asuman. Su figura es central a tal punto que si un gobernador va a visitar improvisadamente a Santilli a su despacho, él lo llama a Adorni para que se sume. La dinámica en tándem algo que también se llevaba adelante en la gestión de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, pero cuando Interior y Jefatura eran parte de la misma área de control. De esta manera, Karina Milei es la que supervisa .

Adorni también estrenará su silla como presidente del Consejo de Mayo, que está a cargo de la jefatura de Gabinete según la conformación original. Esta reunión está prevista para las 11.30 y de ella participan también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger en representación del Ejecutivo; la senadora radical, Carolina Losada; el diputado nacional, Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Como antesala de la reunión, este martes por la tarde se llevó adelante un encuentro de la “mesa técnica” en el Salón Martín Fierro, donde tiene su despacho el asesor presidencial Santiago Caputo. De ella participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el titular de la ARCA, Juan Pazo; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y también Sturzenegger.

El objetivo de estas reuniones que se aceleran a medida que se acerca el recambio legislativo es pulir las reformas laboral y tributaria que se presentarán a partir del 15 de diciembre, para cuando se espera que el Consejo eleve un informe con los detalles de la letra chica de estos proyectos.

El objetivo de estas reformas, que se tratarán durante las sesiones extraordinarias que el Gobierno anunció que iba a convocar a partir del 10 de diciembre, es que estén orientadas a modernizar los criterios de registración y la organización de la jornada laboral. Esto también implica el régimen de vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, indemnización y la regulación de las actividades consideradas esenciales, entre otros puntos clave.