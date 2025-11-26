Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental están gravemente heridos este miércoles tras un tiroteo en el centro de Washington D.C., a pocas cuadras de la Casa Blanca, confirmó el gobernador de ese estado, Patrick Morrisey.

El hecho ocurrió cerca de Farragut Square Park, a solo dos cuadras al norte de la Casa Blanca, en una zona habitualmente transitada de la capital estadounidense. La Policía Metropolitana de Washington confirmó que la escena quedó asegurada y que hay un sospechoso detenido.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue terminante a la hora de referirse al episodio acontecido en las cercanías del Capitolio.

“Los animales que dispararon a los dos agentes de Seguridad Nacional, ambos en estado crítico, pagaron un alto precio”, lanzó furibundo Trump a través de Truth Social.

Feroz tiroteo en la Casa Blanca

Según dos funcionarios federales, se trató de un ataque estilo emboscada que derivó en un tiroteo. Los dos guardias intercambiaron disparos con el sospechoso antes de ser heridos, informaron fuentes policiales a medios locales.

Un funcionario de seguridad senior reveló que se escucharon entre 10 y 15 disparos en el incidente que tuvo lugar en la intersección de las calles 17 e I, cerca de la estación de metro Farragut West.

El sospechoso también resultó herido durante el enfrentamiento y fue trasladado a un hospital, según confirmó la Policía Metropolitana. Las autoridades indicaron que el acusado tiene heridas que no ponen en riesgo su vida.

El dolor de Virginia Occidental

“Es con gran dolor que podemos confirmar que ambos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados hoy en Washington DC fallecieron a causa de sus heridas”, expresó el gobernador Morrisey en un comunicado publicado en redes sociales. Sin embargo, algunos minutos más tarde, el mandatario local se rectificó.

Denise and I are devastated by the news that two members of the West Virginia National Guard were shot earlier today in Washington, DC. According to reports on the ground, one did not survive the attack and the other was taken to a nearby hospital. We are in direct contact with… — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

“Estos valientes habitantes de Virginia Occidental perdieron sus vidas al servicio de su país”, agregó Morrisey. “Todo nuestro estado está de luto junto a sus familias, sus seres queridos y la comunidad de la Guardia. Virginia Occidental nunca olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos total responsabilidad por este acto horrible”.

La respuesta del gobierno federal

El presidente Donald Trump fue informado sobre el tiroteo, según comunicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “La Casa Blanca está al tanto y monitoreando activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, indicó en un breve comunicado.

Trump, que se encontraba en Mar-a-Lago durante el feriado de Acción de Gracias, reaccionó posteriormente en su red social Truth Social con un mensaje contundente: “El animal que disparó a los dos guardias nacionales, que están gravemente heridos en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero independientemente pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todas nuestras fuerzas militares y policiales”.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió oraciones por los guardias heridos y confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional estaba trabajando junto a las autoridades locales.