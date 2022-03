Javier Milei le pegó al discurso oficial: "En Argentina hoy no crecés si no estás entongado con el Estado"

Luego de sortear el sueldo hace unas semanas, el diputado libertario Javier Milei volvió a ser noticia, esta vez sobre sus explosivas declaraciones por el discurso presidencial de Alberto Fernández ayer en la apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legíslativa.

En declaraciones radiales el programa que tiene por la mañana Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos el diputado de Avanza Libertad se despachó con gusto sobre Alberto Fernández.

"A mi el pésimo discurso del presidente no me sorprendió, no podía esperar más que mentiras de un mentiroso serial, la manipulación berreta de datos para tratar de cegar una explicación", dijo el economista.

El diputado aprovechó, también, para hablar del genuino crecimiento que tuvo la Argentina en 2021 que, según datos oficiales, fue de más del 10%.

"Lo que ocurrió el año pasado no fue crecimiento, fue rebote, de hecho Argentina está en los niveles de PBI del 2018", expresó.

Y agregó: "Para crecer tenés que invertir, para invertir tenés que ganar plata y hacerlo en Argentina es imposible salvo que estés entongado con el Estado".