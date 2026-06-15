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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 15 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este lunes, 15 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4384 - La Iglesia

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de junio

 1°4384 11°8625
 9303  12°0514
 3°3567 13°3822 
 8058  14°4800 
 8598  15°7527 
 6°9553  16°7300
 0615  17°0483 
 1978  18°1874 
 2005  19°3338 
 10°2927 20°7663 

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También puede señalar culpa, deseo de perdón o inicio de una etapa de reflexión y compromiso moral ante decisiones importantes.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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