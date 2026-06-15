En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 15 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1552 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de junio

1° 1552 11° 4569 2° 7626 12° 6046 3° 9491 13° 9489 4° 5489 14° 6115 5° 9402 15° 9142 6° 6486 16° 9101 7° 1890 17° 6043 8° 1377 18° 7913 9° 6319 19° 4062 10° 0965 20° 5430

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor y lazos nutritivos. Indica necesidad de cuidado, pertenencia y armonía, así como sanar vínculos y asumir tu rol protector en la familia.

También puede reflejar temores a perder seguridad o choques entre independencia y dependencia. Si el sueño es tenso, pide límites y diálogo; si es cálido, nutrir proyectos, cuidarte y cuidar a quienes amas.