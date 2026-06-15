Este lunes, 15 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3268 - Sobrinos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de junio

1° 3268 11° 0431 2° 4035 12° 9383 3° 9270 13° 0580 4° 0508 14° 2724 5° 8068 15° 1422 6° 7447 16° 3404 7° 4358 17° 2442 8° 0756 18° 1141 9° 1499 19° 5851 10° 9821 20° 1749

¿Qué significa soñar con Sobrinos?

Soñar con Los Sobrinos suele reflejar vínculos afectivos, protección y deseo de cercanía familiar. Puede señalar nostalgia o la necesidad de dedicar más tiempo a la familia.

También simboliza responsabilidades emergentes y rasgos juveniles como la espontaneidad. Si hay inquietud en el sueño, invita a resolver pendientes y mejorar la comunicación con los cercanos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.