Javier Milei echó a Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura

A tan solo 45 días de asumir la presidencia de la Nación, Javier Milei tuvo su primera baja en su gabinete. Se trata de Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, que fue despedido por el primer mandatario.

Luego de una danza de nombres que podían dejar el Gobierno, el Presidente echó a su ministro de Infraestructura por una presunta "filtración de una reunión de Gabinete".



Se estima que el pedido formal de renuncia fue realizado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tras responsabilizarlo por filtrar información sensible de la reunión de ministros, según Noticias Argentinas.

Según circuló, Ferraro habría filtrado información a la prensa sobre la advertencia del jefe de Estado contra los gobernadores sobre "dejarlos sin un peso" si no se aprueba la Ley Ómnibus.

Ante esta amenaza de Milei, la reacción por parte de los gobernadores y legisladores no fue buena, menos en un contexto sensible para la negociación de la Ley Ómnibus.

De esta forma, Ferraro es el primero del Gabinete de Milei en dejar su cargo, y habrá que esperar quién será su reemplazante en Infraestructura, y quedará bajo su gestión cinco aéreas claves.

¿Quién es Guillermo Ferraro?

El empresario, que hasta abril pasado se desempeñó como director de KPMG Argentina, fue funcionario en la secretaría de Industria durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003.

Años más tarde, estuvo en la gestión de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. Y según su perfil de LinkedIn, tiene más de 25 años de experiencia en el sector en Latinoamérica y 14 años en México.

Guillermo Ferraro fue quien estuvo a cargo de la fiscalización del balotaje para La Libertad Avanza en las últimas elecciones.

¿Qué cargo tenía Guillermo Ferraro?

Guillermo Ferraro estuvo a cargo del Ministerio de Infraestructura que tuvo cinco áreas clave:

Transporte

Obras Públicas

Minería

Energía

Comunicaciones

¿Quiénes dejaron el Gobierno de Milei?

El primer funcionario en dejar su cargo fue Eduardo Roust, quien iba a asumir como subsecretario de Medios del gobierno. "Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido", afirmó Roust en diciembre.

A Eduardo Roust lo siguió su compañero Juan Caruso en los primeros días de la gestión de La Libertad Avanza al frente de la Casa Rosada.

La tercera salida fue la de Belén Stettler en menos de 20 días. Ella también formaba parte del equipo de Comunicación.

Previo a la renuncia de Guillermo Ferraro, las últimas fueron en la cúpula de la Superintendencia de Servicios de Salud: Enrique Rodríguez Chiantore, y el ex gerente Nicolás Striglio. En sus lugares asumieron Gabriel Oriolo y Claudio Stivelman.