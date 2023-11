Quién es Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura de Milei, y qué áreas tendrá a su cargo

De a poco se conoce el nombre de las personas que integrarán los 8 ministerios del gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre.

Guillermo Ferraro será el nuevo ministro de Infraestructura de la Nación , según lo confirmó este martes por la mañana. En una entrevista con Radio Mitre, reveló que tendrá cinco áreas a cargo: Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones .

"El enfoque que tenemos es que el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado. Hay una enorme oportunidad para invertir", destacó el futuro ministro.

En este sentido, sostuvo que el nuevo gobierno libertario avanzará con un modelo de Obra Pública "a la chilena", algo de lo que habló el propio Milei durante la campaña. Esto implica, básicamente, reemplazar el actual sistema estatal por un modelo privado.

El empresario, que hasta abril pasado se desempeñó como director de KPMG Argentina, fue funcionario en la secretaría de Industria durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003.

Años más tarde, estuvo en la gestión de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. Y según su perfil de LinkedIn, tiene más de 25 años de experiencia en el sector en Latinoamérica y 14 años en México.

Guillermo Ferraro fue quien estuvo a cargo de la fiscalización del balotaje para La Libertad Avanza en las últimas elecciones.



El próximo funcionario definió cómo será el ministerio que tendrá a su cargo a partir del 10 de diciembre, del que dependerán cinco áreas clave de la gestión:

Transporte

Obras Públicas

Minería

Energía

Comunicaciones

" Va a dar la orientación y los lineamientos para la Nación de los proyectos que involucran las áreas ", profundizó Ferraro, que aseguró que "el país tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura".

Ferraro confirmó que el Secretario de Energía será Eduardo Rodríguez Chirilo , pero todavía no reveló el nombre de los otros secretarios que responderán ante él en las diferentes áreas que abarcará Infraestructura.



¿Cuáles son las obras y proyectos que llevará a cabo el próximo Gobierno?

Consultado sobre las obras que buscará desarrollar la nueva gestión, Ferraro destacó la importancia de generar infraestructura de calidad para Vaca Muerta y también para zonas portuarias .

"Hay una enorme deuda que es generar una red vial que arranque con los caminos rurales, troncalmente se vaya en las rutas nacionales y termine en los accesos puntuales", detalló el funcionario.

"Vaca Muerta requiere toneladas de arena y muchísima agua y hoy el agua no existe, no existe una operación de carga que sea más eficiente, sea se hace todo por camiones, no existe un tren", criticó.

En ese sentido, marcó que "hay una enorme oportunidad en Argentina para invertir para el sector privado" y desde su función agregó: "Creemos que tiene que haber un gobierno creíble".

A su vez, aseguró que Milei buscará reformar "la ley de concesiones". "Por desidia, o por falta de voluntad, en casi todas las concesiones, ferroviarias, energéticas, corredores viales, que tienen su origen en los 90 y fueron entregadas por 20 o 25 años, las administraciones no generaron nuevas condiciones, entonces las obras están en un portafolio de precariedad", explicó.

