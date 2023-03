Javier Milei aprovecha las internas de Juntos por el Cambio y visita una provincia clave

Javier Milei mete la cuña (una vez más) en una de las provincias en las que Juntos por el Cambio cruje. Este fin de semana, el libertario pisará Chubut, a menos de una semana de que la coalición opositora dirimiera la elección del candidato a intendente de Trelew.

El precandidato a presidente desembarcará este fin de semana en Comodoro Rivadavia. Para el día sábado, su agenda incluye caminatas por el centro de esa ciudad, acompañando a su candidato a gobernador. Se trata de César Treffinger.

Al día siguiente, ambos recorrerán la costanera de Puerto Madryn. De la gira patagónica también participará su hermana y mano derecha, Karina Milei, además del publicista Carlos Kikuchi y la referente santafesina, Romina Diez.

Mientras el economista se prepara para dar la pelea por la Presidencia, se las ingenia para visitar aquellos territorios en donde Juntos por el Cambio tambalea. Por caso, la semana pasada, en la ciudad de Trelew, la UCR y el PRO midieron fuerzas en una interna por la intendencia. Se impuso el candidato del PRO, Gerardo Merino, con el 54,7% de los votos sobre radical Federico Massoni. ¿Un dato? Merino es de origen radical.

La previa a la interna cerrada partidaria, que benefició a Ignacio Torres, el amarillo que aspira a ser gobernador de la provincia, estuvo cargada de fuertes cruces. La tensión incluyó denuncias por supuestas irregularidades en las inscripciones de los afiliados del PRO .

Pero Chubut no es el único territorio en el que Juntos por el Cambio tiene fuertes disputas. Tampoco es el único en el que Milei recala, en medio de las fuertes internas cambiemitas. Semanas atrás, el anarcocapitalista también recorrió otras dos provincias patagónicas en las que JxC no logra mostrarse unificado.

Días atrás, Milei pisó la provincia de Neuquén. Allí se mostró junto a su candidato para esa provincia, el periodista Carlos Eguia y aprovechó la ocasión para plantear "que hay que privatizar YPF".

La provincia de Neuquén es uno de los terrenos donde Juntos por el Cambio enfrenta una de las batallas más duras y no logró llegar unificado a las elecciones provinciales. Allí, el PRO -con la venia de Mauricio Macri- acompaña la candidatura a gobernador de un ex referente del MPN: Rolando Figueroa. Se trata del diputado nacional y ex vicegobernador de Omar Gutiérrez, que tiempo atrás rompió con el partido fundado por la familia Sapag.

Los otros dos socios de la coalición, la UCR y la Coalición Cívica, en cambio, acompañan a otro candidato: Pablo Cervi. Se trata de otro diputado nacional (Evolución Radical) y un influyente empresario frutícola. Allí la batalla también implicó a la justicia por ver quién usaba el sello de JxC. Por ahora, Cervi lleva la delantera.

Milei tampoco descuidó otra provincia en la que Juntos por el Cambio llega fracturado a las elecciones provinciales: Río Negro. En Bariloche, durante esa misma gira, el economista apuntaló la candidatura a gobernador de Ariel Rivero .

En esa provincia, es la UCR la protagonista de la interna. Por un lado, están los que apoyan al exgobernador y hoy senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck. Del otro, los radicales que apoyan al candidato de JxC, Aníbal Tortoriello.

Así las cosas, el referente de la Libertad Avanza aprovecha las internas cambiemitas para cosechar los votos de al menos una parte de su electorado.