"¿De qué vive?": Javier Milei increpó a Alberto Fernández tras el cuestionamiento sobre sus ingresos

Las elecciones 2023 están cada vez más cerca y los cruces entre los políticos se vuelven más asiduos en la disputa por conseguir los votos necesarios tanto en agosto como en octubre, algo que en este caso se dio entre el presidente Alberto Fernández y el diputado liberal Javier Milei.

El mandatario brindó el viernes una extensa entrevista donde dejó definiciones sobre su candidatura, la actualidad del país y la interna oficialista. Aunque también cargó contra Milei, tanto en cuestiones ideológicas como sobre los ingresos que tiene el economista libertario.

"A mi me controlan hasta ver quien me pagó esta carpeta. Milei dona el sueldo, viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De que vive?", fueron las palabras del jefe de Estado, quien trató al economista de " trabajador de las multinacionales ".

Alerta en el PRO: una encuesta revela el dato que podría hacerle perder la Ciudad

La sorpresiva confesión de un candidato a presidente del Frente de Todos: "A la derecha de la derecha"



El candidato de La Libertad Avanza no dejó pasar el cuestionamiento y apuntó fuerte contra Fernández: "Me cuentan que el inútil del Presidente salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto. Como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar".

Me cuentan que el inútil del Presidente @alferdez salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto. Como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar. — Javier Milei (@JMilei) March 4, 2023

Milei vs. Alberto Fernández: otras duras respuestas del economista

Las declaraciones de Milei no frenaron en Twitter, ya que el legislador agregó: "Sería bueno que el Alberto que ahora cuestiona a las grandes empresas recuerde cuando se convirtió en lobbysta de grandes grupos económicos internacionales, mientras estos estaban enfrentados al kirchnerismo".

"A la casta le encanta hablar de cómo nos financiamos. Nosotros lo hacemos con aportes voluntarios de los espacios y militantes que conforman LLA. No le costamos un peso al Estado argentino, como si le salen ustedes que son un grupo de chorros y parásitos", criticó el integrante de la Cámara Baja.

"¿De qué vive?": la respuesta de Javier Milei en donde insultó a Alberto Fernández

Pero el cruce de Milei no solo fue con Alberto Fernández sino también con la vocera presidencia, Gabriela Cerruti, que salió a responderle y generó otro conflicto en torno a si está o no permitido al ser legislador.

.@gabicerru parece que desconocés o tenés problemas de comprensión de lectura, al menos en lo que respecta al artículo 13° de la "Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública".

Más lectura y menos HUMO tribunero que ya tenemos de sobra con el del incendio de la economía. pic.twitter.com/D7OZq4exA4 — Javier Milei (@JMilei) March 4, 2023

Por último, también respondió sobre los motivos que los jóvenes tienen para ser liberales: "Es por el fracaso de décadas de políticas colectivistas que no resolvieron ningún problema, sino que los agravaron y crearon nuevos. Por eso la juventud despertó y es liberal, por el fracaso estrepitoso de su gobierno".