La paradoja de Javier Milei: el libertario prueba un nuevo tipo de alianza política

Javier Milei, el economista que empujó el debate público hacia una derecha sin culpas, el personaje que a veces parece una estrella de rock pesado y otras el Joker de Joaquin Phoenix, con los que puede atraer a jóvenes generaciones de todas las clases sociales y en todo el país, mostró el último domingo -por primera vez- que no le resultaban indiferentes las duras críticas y denuncias que viene recibiendo en los últimos tiempos. Y lo hizo a través de un hilo de tuits inusualmente introspectivo.

Él mismo tituló sus posteos: "Reflexión de domingo". Y contó que "cuando hace alrededor de dos años decidí meterme en política sabía que no iba a ser fácil. La política es una mugre y hay muchos intereses en juego de parte de gente que no quiere que nada cambie. Gente que vive de este sistema corrupto a costas del pueblo".

"En estos dos años pude confirmar lo que ya sabíamos: la política es peor de lo que pensamos. Lo único que les importa es la propia y van a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder", escribió.

También pronosticó que "nos van a decir de todo. Que somos locos. Que no tenemos equipos. Que nuestras propuestas no se pueden implementar. Que somos corruptos. Abusadores. Misóginos. Violentos. Que no tenemos partido. Que no llegamos".



Y aseguró que "vamos a contestar todos los ataques con propuestas para arreglar los problemas de la Argentina. A tener paciencia. Redoblar los esfuerzos. Convencer amigos".

El dato periodístico es que reaccionó. Hasta anoche, evitaba hacerlo. O, si contestaba, lo hacía hablando -o directamente gritando- más fuerte. Pero la campaña avanza y sus altos porcentajes en las encuestas, que en algunos estudios llegan al 20% de intención de voto, empiezan a preocupar a candidatos y estrategas.

"Ya no es un chiste", le dijo un consultor a El Cronista. Juntos por el Cambio ve cómo el diputado libertario se transforma en un fenómeno al visitar provincias normalmente apáticas y los dirigentes pasaron de tener una actitud comprensiva (o por lo menos de tratar de entender qué representa el fenómeno), a atacarlo.

LOS CANDIDATOS DE MILEI



Las visitas que el diputado realizó este fin de semana por San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes (Neuquén), donde protagonizó sus habituales recorridas, son una prueba de la expectativa que genera su presencia. Siempre acompañado por su hermana Karina y su armador territorial, Carlos Kikuchi, en Río Negro se presentó junto a Ariel Rivero y Sylvia Astuena, candidatos a gobernador y vice, donde dio una conferencia de prensa y luego caminaron juntos por el centro comercial.

Allí, según informaron, el economista anunció que creará un ministerio que será el de "Capital Humano", desde donde dirigirá "la salida de los planes sociales". Según se desprende de sus palabras, llevará a cerrar el de Desarrollo Social, Salud y Educación. Además, se mostró confiado en que, con su plan económico, Argentina "volverá a ser potencia mundial en 35 años".

En San Martín de los Andes, a donde Milei viajó para apoyar a su candidato a gobernador Carlos Eguía, el diputado dijo que "estamos peleando cabeza a cabeza la posibilidad de entrar a la segunda vuelta" y atacó a todos sus competidores. "Nosotros peleamos contra el Frente de Chorros, Juntos por el Cargo, la Coalición Cínica y La Camporonga".

"Hay fuegos de artificio, pero abajo son socios y los verdaderos enemigos de los políticos somos nosotros, los que venimos a decir que este modelo de la casta no va más", expresó. Y calificó a Horacio Rodríguez Larreta de "siniestro".

El candidato a gobernador de Milei en Río Negro, Ariel Rivero, es intendente de Campo Grande, una localidad del Alto Valle pegada a Neuquén, en la zona de Vaca Muerta. Viene del peronismo tradicional de la zona, y su padrino político fue Miguel Angel Pichetto, con quien mantenía relación hasta hace muy poco, cuando se contactó con los libertarios. Por cierto, nadie podría ubicarlo por fuera de la denostada "casta" política.

Tampoco es nuevo en la política el candidato a gobernador en Neuquén, el empresario de medios Carlos Eguía, que acompañó al diputado radical Pablo Cervi, empresario frutihortícola, en su carrera política. Incluso lo apoyó en su lanzamiento como candidato a gobernador por la UCR en Juntos por el Cambio. Pero se encontró con Milei y dio el salto.

Pragmático, decidido a ganar, Milei cambió su estrategia de crecimiento, corriéndose de los jóvenes recién llegados a la política, poco expertos a la hora de dar una batalla electoral, para cerrar acuerdos con dirigentes de larga trayectoria, y asegurarse un efectivo despliegue territorial

Algo similar sucede en Tucumán, donde ató una alianza con Ricardo Bussi, quien tiene un piso de 10% en todas las elecciones, que espera aumentar con el respaldo de la candidatura presidencial de Milei. Se trata del hijo del general Antonio Domingo Bussi, que fue gobernador de facto en los años de dictadura.

Y también en Salta, donde Milei respaldará la candidatura del empresario sojero y ex diputado nacional Alfredo Olmedo, conocido en su provincia por la cantidad de recursos que suele desplegar ante cada campaña.

Los cuatro fueron aliados más o menos cercanos a Juntos por el Cambio, aunque ninguno fue oficialmente aceptado. Olmedo, quizás, fue el que estuvo más cerca, acompañando en la fórmula al actual senador Juan Carlos Romero. Bussi lo intentó ante cada elección, pero la coalición opositora se opuso sistemáticamente.

Por su parte, Eguía tenía la vocación de acompañar a Cervi, pero pretendía un lugar más relevante. Y Rivero quedó a contramano en Río Negro cuando Pichetto se alejó de la política provincial, y buscó su propio camino.

Los jóvenes, finalmente, pueden esperar. "Tienen mucho que aprender y nuestra obligación es enseñarles, hoy la política tradicional los pasa por encima, y a ellos y a todos nos va a ir mejor cuanto mayor volumen alcancemos", dijo un experto dirigente de Río Negro, entusiasmado por el potencial que están generando en la provincia patagónica.