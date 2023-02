¿Se rompe Juntos por el Cambio en Mendoza? Un referente clave del PRO juega con esa posibilidad

El PRO de Mendoza dará libertad de acción en siete departamentos para que jueguen dentro (o fuera) del Frente Cambia Mendoza, pero su principal referente en ese territorio, Omar de Marchi , sigue sin definir su futuro.

¿El diputado macrista romperá con sus socios de Juntos por el Cambio o se mantendrá con los pies en el plato? ¿Peleará por la gobernación o se bajará? Pese a al ultimátum que le dieron los radicales de su provincia para que se defina, el armador de Horacio Rodríguez Larreta avisa que no tiene por qué mostrar sus cartas hasta abril.

"Si no se baja le voy a intervenir la provincia", había advertido en los medios la presidenta del PRO Patricia Bullrich . Es que el armador de Larreta -principal contrincante de la exministra de Seguridad- amenaza con dar pelea por la gobernación de Mendoza por fuera de la coalición que reúne a los socios de Juntos por el Cambio.

El armador de Larreta que puede quebrar a Juntos en Mendoza: "Los frentes terminan el día de la elección"

Se rompió Juntos por el Cambio en Río Negro: qué otras provincias están al borde del divorcio

Pese a las advertencias de "La Piba", y de los intentos del radicalismo mendocino de ponerle un plazo a la definición de Omar de Marchi, el diputado mantiene su próxima jugada envuelta en signos de interrogación. La UCR de esa provincia le puso como fecha límite el 15 de febrero . Pretendía que, para ese día, el diputado ya tuviera resuelto si se mantenía o no dentro de Cambia Mendoza.

¿Por qué ese día? Para el PRO es una fecha "caprichosa"; para los radicales es necesario saber cómo se desenvolverá el partido amarillo antes de que el calendario marque 1 de marzo. Es que ese día en que cierran las alianzas municipales.

Esa misma fecha habían acordado la presidenta del PRO y Horacio Rodríguez Larreta, en la que fue la última cumbre de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Ese día el PRO reuniría su propia mesa nacional. Ya pasó una semana de ese ultimátum, pero el asunto sigue abierto.

La última novedad a nivel provincial se supo en las últimas horas. El presidente de PRO en la meca del vino, Álvaro Martínez , confirmó en su cuenta de Twitter que convocará a la Asamblea Provincial para habilitar la integración del partido en siete departamentos al Frente Cambia Mendoza. Esto será la semana que viene. Luego, en cada uno de esos siete departamentos en los que los comicios fueron desdoblados, el PRO tiene libertad de acción: puede jugar o no dentro de ese frente.

Para despejar todo tipo de dudas, y de operaciones mal intencionadas y así avanzar en la formalización jurídica del documento que diéramos a conocer ayer, desde @ProMzaOK avanzamos con la convocatoria al Organo Partidario con competencia en materia de acuerdos electorales.%uD83E%uDDF5 — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) February 21, 2023

La habilitación del ladero de De Marchi no debe ser leída como un anticipo de lo que harán los amarillos a nivel provincial. En ese aspecto, el final es todavía abierto.

Las expectativas eran que, con el anuncio de Rodolfo Suárez de que su candidato para sucederlo en la gobernación es Alfredo Cornejo, Cambia Mendoza se ordenaría puertas adentro, con De Marchi incluido. Es que el antecesor de Suárez tiene el triunfo casi asegurado. Y así lo reconocen no solo dentro de la UCR.

Pero De Marchi sigue sin definir qué hará de cara a las elecciones provinciales. Confía en que puede ganarle al hoy senador. El amarillo podría competir con Cornejo en las PASO y "que gane el mejor" o bien jugar por afuera para así sumar algunos sectores que no comulgan con el radical.

De Marchi dijo que tiene tiempo hasta marzo para definir su permanencia en Cambia Mendoza.

Mientras baraja las distintas opciones (también podría ir por la renovación de su banca), De Marchi ya avisó que tiene tiempo hasta el 12 de abril , día en que cierran las alianzas provinciales, para definir su próxima jugada.

¿Qué pasaría con el sello PRO si De Marchi se despega de Cambia Mendoza? Bullrich no podría evitar que el armador de Larreta lo use, aseguraron desde el entorno del diputado. Es que de acuerdo a un importante referente del PRO de esa provincia, "las jurisdicciones tenemos nuestra propia carta orgánica y órganos constituidos". También les bajaron el precio a las amenazas de intervención.

Reunión de Juntos por el Cambio, con eje en la "bomba económica" y la interna en Mendoza

Juntos por el Cambio, cerca de la ruptura en Mendoza: motivos y desenlaces posibles



Aseguraron que "no tiene ninguna chance". Y argumentaron que Patricia Bullrich no solo perdería, "porque no tiene mayoría en el consejo nacional del PRO". Sino porque, además, esa amenaza "no resiste judicialmente". "Sería una intervención a una provincia por hacer lo que la propia carta orgánica de esa provincia le obliga a hacer, que es decidir los acuerdos electorales, los frentes y esas cosas", remataron desde el PRO mendocino.

El armador de Larreta deberá definir si prioriza quedarse dentro del espacio o va a todo o nada por la Gobernación. Mientras tanto, la pregunta que se hacen en las usinas del radicalismo es: si en las municipales van juntos, ¿por qué en la provincial no?