Javier Iguacel le contestó a Alberto Fernández por las autopistas: "Es la nueva y gran mentira de este presidente"

Luego de que Alberto Fernández criticara el miércoles los contratos de concesión de las autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste y ordenara anular su extensión, el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, le respondió asegurando que "ésta es la nueva y gran mentira de este presidente que nos tiene acostumbrados a las mentiras, como fue lo de mandar a encerrarnos a todos y luego hacer una fiestita".

En este sentido, el ex funcionario durante la gestión de Mauricio Macri agregó: "El acuerdo original decía que se podían extender 10 años las concesiones y les aplicamos el mismo sistema tarifario que había aprobado Néstor Kirchner".

El actual intendente del municipio bonaerense de Capitán Sarmiento señaló que "les dijimos a las empresas que la extensión de los contratos hasta 2030 era lo que les podíamos ofrecer. 'Si les sirve bien, y si no se sigue el juicio', les anunciamos en aquel momento. (Las concesionarias) aceptaron eso y eliminamos un juicio de u$s 2000 millones. No les dimos nada más que lo que decía el contrato original".

Con respecto a los acuerdos que estuvieron vigentes hasta ayer, antes de ser derogados a través de una publicación en el Boletín Oficial, Iguacel enfatizó: "Faltan siete años y el Estado no tiene que poner un peso. Es la mejor solución para no tener conflictos".

En diálogo con Radio con Vos, el ex funcionario recordó: "Estas concesiones son de la década de los ‘90, las ejecutó el peronismo. En 30 años tenían que construirlas y hacer el mantenimiento con el cobro del peaje. El contrato estaba dolarizado entonces".

Por último, el antiguo director de Vialidad criticó a la actual administración asegurando que "el mismo día que están queriendo anular una extensión contractual quieren prorrogar impuestos. Es una cosa delirante".

Los peajes en las autopistas volvieron a quedar en el ojo de la tormenta por la decisión del Gobierno Nacional.

Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunciaron el miércoles por la tarde la nulidad de los acuerdos firmados por Mauricio Macri, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich e Iguacel que dolarizaban los peajes de los Accesos Norte y Oeste, y confirmaron que llevarán el caso ante la Justicia.

En 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno de Macri acuerdos que comprometían al Estado, cuyo impacto económico total para los usuarios es de casi u$s 2.000.000.000.



"Hemos venido aquí con el ministro Katopodis para anunciarles que he firmado un decreto a través del cual le encomiendo al Ministerio de Obras Públicas iniciar una acción que busca la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del Acceso Norte y Oeste", explicó Alberto Fernández al inicio de su discurso.

Y añadió: " Son contratos que a nuestro juicio absolutamente distorsivos y que le han generado un daño económico al Estado Nacional y fundamentalmente a los usuarios ".