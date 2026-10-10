Una de las consultoras que más acierta estimó cómo se moverá el dólar en 2027: “Un poco más...”

El dato oficial de inflación de septiembre se conocerá el próximo martes 13 de octubre y las estimaciones privadas anticipan que el índice volverá a ubicarse cerca del 2%, después del 1,7% de agosto. En la previa, los relevamientos de precios ya empiezan a ofrecer las primeras pistas sobre la evolución de octubre, aunque todavía es temprano para anticipar cómo cerrará el mes.

En ese escenario, un componente clave de la canasta del IPC mantiene la presión. El último informe de avance de la consultora LCG registró una suba de 0,5% en alimentos y bebidas durante la primera semana de octubre. Aunque el incremento fue menor al 0,8% de la última semana de septiembre, se trató de la quinta semana consecutiva con aumentos.

El dato también contrasta con el inicio del mes anterior: durante la primera semana de septiembre, el mismo relevamiento había registrado una caída de 0,7%. Desde entonces, la trayectoria cambió de signo y acumuló sucesivas variaciones positivas.

La señal que deja el nuevo informe es doble. Por un lado, el ritmo semanal se moderó. Por otro, el promedio de las últimas cuatro semanas volvió a acelerarse y llegó a 4,3%, frente al 4,2% de la medición anterior.

Qué rubros impulsaron la suba semanal

El incremento de 0,5% tuvo como principales motores a las bebidas y las carnes, que explicaron más de la mitad de la variación semanal, según LCG.

Las bebidas e infusiones para consumir en el hogar aumentaron 1,1%, mientras que las carnes subieron 0,6%. También avanzaron los productos de panificación, cereales y pastas, con una variación de 0,7%.

Entre las demás categorías, azúcar, miel, dulces y cacao y los productos lácteos y huevos aumentaron 0,3%. Aceites, frutas, verduras y comidas listas para llevar registraron subas de 0,2%.

La única categoría que mostró una baja fue condimentos y otros productos alimenticios, con un retroceso de 0,4%.

El promedio mensual vuelve a acelerarse

La evolución de las últimas cuatro semanas ofrece una señal menos favorable que la variación puntual de los últimos siete días.

Según LCG, la inflación promedio de alimentos y bebidas pasó de 4,2% a 4,3%, con una aceleración de 0,1 puntos porcentuales. La medición anterior había marcado un fuerte salto: el promedio había pasado de 2,7% en la semana del 23 de septiembre a 4,2% en la del 30.

El informe de la primera semana de octubre muestra, así, una moderación en la velocidad semanal, pero todavía no una reversión de la tendencia acumulada.

En la comparación por categorías, las bebidas e infusiones para consumir en el hogar registraron un aumento promedio de 8,6% en las últimas cuatro semanas. Le siguieron las verduras, con 6,5%, y los productos de panificación, cereales y pastas, con 5,1%.

También acumularon subas los condimentos y otros productos alimenticios y los lácteos, ambos con 3,3%, y las carnes, con el mismo incremento. En el extremo opuesto, los aceites fueron la única categoría con una variación negativa en ese período, de 2,4%.

Los aceites fueron la única categoría con una variación negativa en ese período ChatGPT

La incidencia sobre el promedio mensual vuelve a mostrar el peso de las bebidas, que aportaron 1,21 puntos porcentuales. Las carnes contribuyeron con 1,01 puntos y los productos de panificación, cereales y pastas, con 0,75 puntos.

La consultora releva mediante web scraping los precios de 8.000 alimentos y bebidas en cinco supermercados, con cortes semanales los miércoles y ponderadores basados en la estructura del IPC de la Ciudad de Buenos Aires.

Menos productos bajan de precio

Otro indicador del relevamiento refuerza la persistencia de los aumentos. LCG señaló que la proporción de productos con bajas de precios siguió reduciéndose y llegó a un mínimo de 3% en la semana relevada.

La consultora también detectó una menor dispersión de las variaciones y una presencia más reducida de valores extremos respecto de la semana anterior.

El dato de difusión aporta otra dimensión al seguimiento de precios: no solo importa cuánto aumenta la canasta en promedio, sino también qué proporción de los productos relevados sube o baja. En este caso, la menor participación de artículos con descensos muestra que las bajas tienen cada vez menos peso dentro del relevamiento.

Eco Go: otra señal

La primera semana de octubre también dejó una señal distinta en otro relevamiento privado. Según Eco Go, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron apenas 0,08%, mientras que el nivel general avanzó 0,91%. La consultora señaló que el movimiento de los precios estuvo explicado principalmente por los servicios y los regulados. Dentro de los alimentos, las frutas bajaron 1,6% y las carnes, uno de los grupos de mayor peso, registraron una variación de 0,19%.

La comparación entre ambos relevamientos requiere, sin embargo, una salvedad metodológica. Aunque los dos corresponden a la primera semana de octubre, sus fechas de corte son distintas: Eco Go identifica su medición con el 2 de octubre, mientras que LCG realiza el relevamiento los miércoles y publicó el informe con datos al 7 de octubre.

También difieren en las ponderaciones utilizadas: Eco Go emplea las de la ENGHo 2017/18, mientras que LCG toma como referencia la estructura del IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, los resultados sirven como señales complementarias sobre la evolución de los precios, pero no son directamente comparables.

Qué anticipan los datos privados para septiembre

El nuevo informe de LCG llega cuando todavía falta conocer el resultado oficial de septiembre. El INDEC difundirá el IPC nacional de ese mes el 13 de octubre, según su calendario de publicaciones.

Las estimaciones privadas conocidas hasta ahora apuntan a una inflación cercana al 2%. Analytica proyectó una suba de 2% para el nivel general; Eco Go también estimó 2%, mientras que C&T Asesores calculó una variación de 1,9% para el Gran Buenos Aires.

En alimentos y bebidas, las mediciones privadas mostraron diferencias según la consultora y la metodología utilizada. Analytica registró un aumento semanal de 0,6% durante la quinta semana de septiembre, con un promedio de cuatro semanas de 2,7%. LCG, en cambio, había medido una suba de 0,8% en esa última semana y un promedio de 4,2%.

Los resultados no son directamente comparables, ya que corresponden a relevamientos y canastas diferentes. Sin embargo, ambos mostraron que los precios de ese componente siguieron subiendo al cierre de septiembre.

El antecedente oficial: agosto cerró con una inflación de 1,7%

El último dato oficial disponible sigue siendo el de agosto, cuando el IPC nacional registró una variación mensual de 1,7%, acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año y marcó un alza interanual de 33,5%.

Dentro de ese índice, alimentos y bebidas no alcohólicas también aumentó 1,7% en agosto, aunque desaceleró 0,3 puntos porcentuales respecto de julio. Fue un resultado que acompañó la moderación del nivel general y que el Gobierno destacó tras la publicación del informe.

La incógnita ahora es si esa desaceleración pudo sostenerse durante septiembre. Las estimaciones privadas apuntan a un índice algo más alto que el de agosto, mientras que los relevamientos semanales registraron aumentos persistentes en alimentos y bebidas durante buena parte del mes.