Hay años que confirman tendencias y otros que obligan a tomar posición. 2027 será de los segundos. La Argentina llegará a las elecciones con un activo que no tenía tres años atrás: una macro mucho más ordenada. Hay equilibrio fiscal, la inflación pasó de tres dígitos a 33% anual y las exportaciones se encaminan hacia nuevos máximos, impulsadas por energía, minería y agro. Ninguna gestión reciente tuvo un punto de partida similar.

Ordenar la macro reduce la volatilidad, pero no garantiza crecimiento, inversión ni productividad. Para eso falta una segunda transformación, que la estabilidad se convierta en horizonte. Ahí aparece la paradoja de 2027: la Argentina puede estar estructuralmente mejor y, al mismo tiempo, atravesar un año de elevada incertidumbre. El riesgo país, el costo del crédito, la actividad y el escenario internacional recuerdan que estabilizar una economía todavía no equivale a haber normalizado su funcionamiento.

Ante esto, el mercado hace una pregunta exigente: ¿el cambio es lo suficientemente profundo como para sobrevivir a la política?

Tres relojes con tiempos distintos

Para entender cómo será el año próximo, conviene observar tres relojes que corren a velocidades distintas. El reloj del ciclo marca consumo, salario real, empleo, crédito y actividad. Es el más visible y el más sensible al calendario electoral. El reloj de la transmisión mide si la estabilidad llega a la economía real: si baja el costo del capital, si se alargan los plazos y si reaparece el crédito para invertir. Ahí está uno de los principales desafíos. El reloj de la transformación es el más lento y el más importante, registra el cambio de régimen: apertura, desregulación, energía, minería, infraestructura y nuevas reglas de inversión.

La estrategia empieza por saber en qué reloj se juega cada decisión

La estrategia empieza por saber en qué reloj se juega cada decisión. Habrá sectores que crecerán por exportaciones, recursos naturales, infraestructura e inversión. Otros enfrentarán una demanda doméstica más débil, márgenes comprimidos y una competencia importada que obligará a revisar costos, escala y propuesta de valor.

Para los directorios, el promedio dejó de ser una brújula. La pregunta estratégica ya no es “¿cuánto crecerá la Argentina?”, sino ¿dónde se va a crear valor en la Argentina que viene y qué posición tenemos hoy para capturarlo?

Volatilidad no es reversión

Esta será probablemente una de las distinciones más importantes de 2027. La volatilidad es el ruido del reloj del ciclo: tipo de cambio, tasas, riesgo país, expectativas. Puede modificar el momento de una decisión, pero no necesariamente su lógica económica.

La reversión es otra cosa: que cambien las reglas que sostienen la rentabilidad de una inversión antes de que esa inversión recupere su capital. Es la amenaza que pesa sobre el reloj de la transformación.

Existe además otro riesgo, todavía más importante: que desaparezca la tesis misma del negocio. Puede cambiar la tecnología, el consumidor, la competencia o la estructura global de una industria, y lo que parecía una buena inversión deja de tener sentido, gobierne quien gobierne.

Distinguir estos riesgos es decisivo. Confundir volatilidad con reversión puede postergar inversiones correctas y confundir reversión con volatilidad lleva a inmovilizar capital en una apuesta equivocada.

En una economía que se reordena, esperar tiene costo. Mientras una empresa espera, otra firma un contrato de largo plazo, asegura un proveedor, incorpora tecnología, gana escala o abre un mercado externo.

Durante décadas, el empresario argentino aprendió a gestionar el riesgo de moverse demasiado temprano; ahora tendrá que aprender a medir también el riesgo de moverse demasiado tarde. No se trata de invertir sin mirar el riesgo, sino de sofisticar la forma de decidir.

Decidir en un escenario de incertidumbre

El año próximo no pide audacia ni prudencia en abstracto. Pide método: separar las decisiones reversibles de las irreversibles; avanzar rápido en las primeras y escalonar el capital en las segundas; preservar opciones cuando la incertidumbre sea genuina y, sobre todo, distinguir qué decisiones dependen realmente de la elección y cuáles le estamos atribuyendo a la política para no tomarlas.

Las empresas no controlan el resultado electoral, el precio del petróleo ni la tasa de la Fed. Pero controlan más de lo que suelen reconocer: productividad, costos, tecnología, talento, alianzas y asignación de capital. Definen cuánto de su agenda dedican a defender el negocio que tienen y cuánto a construir el que van a necesitar.

La estabilización puede equilibrar la cancha, pero no define quién gana dentro de ella. Por eso 2027 puede ser mucho más que un año electoral. Puede ser el año en que la Argentina empiece a descubrir qué empresas estaban preparadas para un país normal. Y ahí esperar deja de ser gratis. Porque cuando todos tienen certeza, la ventaja ya cambió de manos.