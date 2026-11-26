Lograr un horizonte de mayor estabilidad fiscal y monetaria devolvió al tablero empresarial una herramienta básica pero extraviada en la Argentina: la previsibilidad. En las mesas directivas, en las reuniones sectoriales y en los pasillos de las principales cámaras del país hay coincidencia en un diagnóstico: la macroeconomía comenzó a recorrer un camino de saneamiento que hacía tiempo parecía inalcanzable.

En ese contexto, el dato más celebrado por el tejido corporativo ha sido la desaceleración de la inflación. Durante años, los ejecutivos locales dedicaron una porción nada despreciable de su tiempo a defenderse de la inercia monetaria, remarcando precios, ajustando presupuestos y perdiendo cualquier noción del costo real o de rentabilidad futura. Las reglas de juego cambiaron, en ese sentido, para mejor.

Quizás pocas iniciativas hayan encontrado en este ordenamiento tierra tan fértil como en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las compañías que lograron encuadrar sus proyectos en este esquema valoraron de forma decidida la garantía de estabilidad normativa, tributaria y cambiaria. Para los sectores estratégicos —como la energía, la minería, la infraestructura y el agronegocio—, el RIGI funcionó como la llave necesaria para destrabar proyectos de envergadura global que requerían certidumbre jurídica para desembarcar en el país. El optimismo de estos actores es tangible y demuestra que, cuando las reglas son claras y competitivas a escala internacional, el capital responde.

El desafío de llevar la macro a la economía real

Pero mientras que la disciplina fiscal y el reordenamiento macro son fundamentales para el empresariado argentino, también lo son encender los motores de la micro e incentivar el consumo. La estabilización de los precios ayuda pero no se traduce con la rapidez necesaria en un poder de compra real para los hogares.

El consumo masivo, las pequeñas y medianas empresas y el comercio minorista sienten de lleno el enfriamiento de la demanda. Para que la recuperación sea sostenible, la liquidez y la mejora del ingreso deben permear a la calle, impactando en el bolsillo de los consumidores. Sin un mercado interno que acompañe con capacidad de compra, el esfuerzo del reordenamiento corre el riesgo de quedarse en una foto técnica impecable, pero con motores productivos funcionando a media marcha.

Los empresarios entienden y apoyan la necesidad de haber sentado bases sólidas. Lo que la actividad privada le reclama hoy al Gobierno es una agenda complementaria de reformas microeconómicas: reducción de la carga tributaria sobre la producción, desregulación de costos operativos, crédito accesible para la inversión productiva y, fundamentalmente, la creación de condiciones para que el salario real recupere terreno de forma genuina.

El próximo examen: que la estabilidad llegue al bolsillo

El año que cierra deja un balance claro. Se logró estabilizar el barco y trazar un rumbo en aguas profundas. Ahora comienza la etapa de mayor exigencia política y económica: lograr que el bienestar de los grandes números macroeconómicos cruce la frontera del tablero técnico y se convierta en una realidad cotidiana para la gente. Ese será, sin dudas, el termómetro con el que el sector privado medirá el éxito de este ciclo.