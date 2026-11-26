El próximo año puede ser una oportunidad para demostrar que es posible sostener un rumbo de largo plazo

Durante este año, la Argentina continuó avanzando hacia una mayor estabilidad económica. Si bien la dinámica de los sectores se desarrolló de forma heterogénea, el ordenamiento de las principales variables macroeconómicas y una mayor previsibilidad en las reglas de juego son avances importantes para nuestra economía, acostumbrada a convivir con desequilibrios persistentes.

Consolidar estos logros y transformarlos en crecimiento sostenido será el gran desafío de los próximos años. Este camino requiere consolidar principios que deberían trascender los ciclos políticos: el respeto por la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos, el equilibrio fiscal, la baja sostenida de la inflación, una mayor libertad cambiaria, la libre negociación salarial entre empresas y sindicatos, la integración comercial con el mundo, la promoción de las inversiones y una política exportadora.

La experiencia argentina demuestra que apartarse de estos principios tiene un costo muy alto. Nadie quiere volver a los controles de cambios y de precios, restricciones discrecionales a las importaciones, brechas cambiarias, inflación elevada y déficits fiscales crónicos.

El crecimiento requiere una visión de largo plazo y estabilidad. Es una base que no puede ser negociable.

De la estabilización al crecimiento

El proceso de ordenamiento, sin embargo, todavía debe completarse. Es necesario continuar corrigiendo los precios relativos de la economía y reduciendo la inflación de manera sostenida y, al mismo tiempo, avanzar en reformas estructurales que permitan mejorar la competitividad.

La reforma fiscal ocupa un lugar central para construir un sistema tributario que favorezca la inversión, la producción y el empleo formal. Para eso, se debe avanzar en la eliminación de impuestos distorsivos y en una reducción sostenible de la carga impositiva, sobre la base de una mejor administración de los recursos y una lucha efectiva contra la evasión y la informalidad, tanto fiscal como laboral.

Estos desafíos fueron parte de la agenda del 62° Coloquio de IDEA, donde debatimos qué necesita la Argentina para poder pasar de la estabilización a un crecimiento sostenido durante los próximos veinte años. Durante tres jornadas, analizamos casos de distintos países que lo lograron y nos quedamos con una enseñanza importante: las transformaciones profundas llevan tiempo, requieren consistencia y, en todos los casos, exceden los mandatos de un Gobierno.

También aprendimos que sostener un rumbo y construir consensos es lo que permite generar resultados que perduran más allá de un solo Gobierno.

Las oportunidades y los riesgos de 2027

De cara a 2027, las perspectivas empresarias muestran oportunidades de crecimiento, aunque con diferencias importantes entre sectores. La energía, la minería y las actividades con potencial exportador ofrecen posibilidades de expansión, mientras que otras actividades todavía necesitan una recuperación más firme de la demanda y mejores condiciones de competitividad.

Sin embargo, la evolución del próximo año no dependerá solo de las decisiones de política económica, sino que estará atravesada por las expectativas que se construyan en torno al proceso electoral y con las señales que transmita la Argentina a los inversores.

Si logramos sostener una discusión política racional, en la que la estabilidad macroeconómica, el respeto por la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos no estén sujetos a revisión, podremos acelerar el proceso de estabilización y generar condiciones para nuevos flujos de inversión. La previsibilidad es clave para que las empresas puedan tomar decisiones de largo plazo.

Por el contrario, si la discusión pública vuelve a poner en cuestión las reglas básicas de funcionamiento de la economía o se convierte en una competencia de propuestas sin sustento, el proceso podría continuar a un ritmo más lento, con mayores costos y oportunidades postergadas.

La Argentina necesita inversión para crecer, generar empleo de calidad y ampliar las oportunidades de desarrollo. Esto requiere estabilidad, pero también una agenda de reformas, instituciones previsibles y una dirigencia capaz de construir acuerdos sobre cuestiones fundamentales.

El desafío es que los avances macroeconómicos se traduzcan en una recuperación más amplia, que alcance a más sectores.

El próximo año puede ser una oportunidad para demostrar que podemos sostener un rumbo de largo plazo, aun en medio de las diferencias. Veremos si los candidatos están a la altura de las exigencias, o de sus miserias, y si somos capaces de transformar la estabilidad en una plataforma para el desarrollo.