Inflación: Feletti anticipó el plan para el día después del congelamiento y el futuro de los precios

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti anticipó qué tiene en mente para cuando termine el congelamiento de precios, un punto donde la "inflación reprimida" puede hacer estragos. Para evitar un salto, el funcionario consideró que la salida "tiene que ser una canasta amplia que sirva de ancla para los ingresos populares" .

El ex ministro de La Matanza consignó que de lo contrario "no habrá política de ingresos que aguante". En ese marco reiteró que la suba de los precios de la canasta básica "se comió" las paritarias. "La idea es lograr una canasta regulada, consensuada y estable para los argentinos para que estas frustraciones no ocurran, al menos, en los alimentos", remarcó.

En declaraciones a El Destape Radio, Feletti destacó que en las grandes cadenas se cumple el congelamiento de precios y anticipó que "el impacto del congelamiento en el índice de precios se verá en noviembre".

Según detalló, de acuerdo con un relevamiento en Capital y el Gran Buenos Aires, la semana pasada "había un 85% de cumplimiento en abastecimiento y un 99% de cumplimiento en precios".

DESABASTECIMiento

Por otra parte, el funcionario reconoció que "hay cierta heterogeneidad con productos que hay que mirar con más detalle" en cuanto al abastecimiento pero consideró que en líneas generales "se está cumpliendo con gran aceptación".

