El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles el dato de inflación de octubre.

Según estimaciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría ubicarse por encima del 2% en el décimo mes del año.

Tras haber alcanzado el 2,1% de inflación en septiembre y luego del triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas nacionales, las consultoras privadas, en general, anticiparon que la cifra marcará una leve suba.

En tanto, la inflación porteña fue de 2,2% en octubre, según confirmó este viernes el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires .

Inflación de octubre 2025: la cifra que anticipan las consultoras

Varias consultoras privadas anticiparon en estos últimos días qué pasará con los precios en octubre. Los relevamientos se adelantaron a observar las subas registradas en el décimo mes del año para arrojar una cifra posible.

C&T, por ejemplo, observó una inflación del 2%. En tanto, Eco Go arrojó resultados ligeramente distintos, con una proyección del 2,4%.

Finalmente, el informe de LCG mostró que la dinámica de octubre estuvo por encima de los 3 puntos.

Con la incidencia de este rubro y el impacto de los recientes movimientos en el dólar, resta esperar a la medición del INDEC para confirmar si la tendencia de desaceleración de precios apunta a revertirse y se consolida una nueva etapa en la dinámica inflacionaria.

El aumento de Lácteos, de más de 10 puntos, explicaría “un 43% de la inflación mensual promedio" de octubre.

Mientras que “Estacionales como Frutas y Verduras explican casi el 15% de la inflación de alimentos y bebidas”, indicó LGC.

De esta forma, remarcó que "la inflación promedio se aceleró a 3,3% mensual". Al comparar la medición de inflación de punta a punta, el aumento fue del 3,6%.

En el caso de C&T, el dato estimado para el IPC de octubre en el Gran Buenos Aires se ubicó en 2% mensual, según su medición de precios minoristas. Con este dato, la variación de 12 meses bajó de 30,3% a 29,3%.

Los datos que anticipa el REM

Por su parte, el Banco Central (BCRA) dio a conocer la semana pasada una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el seguimiento de las proyecciones macroeconómicas elaborado por analistas económicos y financieros.

Los 42 bancos y consultoras que participan de la encuesta mensual proyectaron de cuánto será la inflación de octubre y cómo se comportará el índice hasta fin de año. Además, fijaron cuál será el precio del dólar en diciembre 2025.

Respecto al valor del dólar, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en $ 1463 para el promedio de noviembre, lo que implicaría $ 36,5 por debajo de la última previsión.

Para el Top 10 de analistas, el tipo de cambio nominal promedio esperado para noviembre es $ 1475 por dólar.

Asimismo, el conjunto de participantes pronostica para diciembre un tipo de cambio nominal de $1.500 con una variación interanual esperada de 47% (-3,6 p.p. respecto del REM previo). Para los próximos 12 meses, los analistas estiman un dólar de $ 1.697.