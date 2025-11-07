La inflación porteña fue de 2,2% en octubre, según confirmó este viernes el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires , el mismo número que había arrojado en septiembre 2025.

“Durante el mes de octubre el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA - base 2021=100)1 registró un incremento de 2,2%, acumulando en los primeros 10 meses del año una suba de 25,3%”, informó el organismo.

De este modo, en los primeros diez meses de 2025, la inflación porteña acumuló 25,3%, mientras que la variación interanual llegó a 33,6%, lo que representa una baja de 1,4 puntos respecto al mes anterior.

La inflación porteña fue de 2,2% en octubre, ¿qué sectores subieron más?

Los rubros con mayor incidencia en el índice de precios fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles , Alimentos y bebidas no alcohólicas , Restaurantes y hoteles , Transporte y Salud , que en conjunto explicaron 64,8% del alza general.

Idecba detalló que todas las divisiones aportaron positivamente al índice.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,0%, con una incidencia de 0,40 p.p. en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda.

Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un incremento de 2,1%, contribuyendo con 0,36 p.p. al nivel general. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Pan y cereales (2,7%), Frutas (8,6%) y Carnes y derivados (1,7%).

Fuente: NA

Restaurantes y hoteles registró una suba de 2,1%, con una incidencia de 0,24 p.p., por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Transporte aumentó 1,9% e incidió 0,21 p.p., debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, de los automóviles. En sentido contrario, las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta división.