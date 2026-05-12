El Gobierno de México, a cargo de Claudia Sheinbaum confirmó nuevos precios para el Gas Bienestar en la Ciudad de México, los cuales estarán vigentes del 10 al 16 de mayo de 2026. De acuerdo con la información difundida por la empresa, el cilindro de gas LP de 20 kilos costará 390 pesos, mientras que el tanque de 30 kilos tendrá un precio de 585 pesos. Las tarifas de las garrafas de gas LP aplicarán durante toda la semana señalada y, según Gas Bienestar, se mantienen por debajo de los máximos establecidos. Ahoara se dieron a conocer los costos de envases vacíos y paquetes con cilindro incluido para quienes buscan adquirir un tanque nuevo. Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Gobierno federal prepara una reestructuración profunda dentro de Petróleos Mexicanos, Pemex, lo que implicará la desaparición de la mayoría de sus filiales. Según detalló, actualmente existen alrededor de 40 empresas subsidiarias y solo permanecerán tres o cuatro relacionadas con áreas estratégicas. “Prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex, son 40 filiales, entonces van a quedar como tres o cuatro, nada más”, declaró Sheinbaum. La mandataria añadió que permanecerán las relacionadas con fertilizantes, exportaciones y servicios logísticos vinculados al transporte y distribución de combustibles. La presidenta también aclaró que las Gasolineras Bienestar continuarán operando, especialmente aquellas que trabajan con comunidades indígenas. “Hay gasolineras bienestar que están vinculadas principalmente con comunidades indígenas y que les permite tener una ganancia y ese programa sigue. Sigue avanzando”, afirmó. Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que la reforma constitucional permitirá integrar verticalmente las subsidiarias y filiales dentro de una sola estructura operativa de Pemex, eliminando el esquema similar al de empresas privadas que existía anteriormente. González Escobar aseguró que el objetivo es fortalecer la operación centralizada de la petrolera mexicana. “En esta nueva etapa, se sumarán también las funciones de las filiales, con el fin de operar como una sola empresa”, puntualizó la funcionaria federal.