¿Cuándo se considera que hay recesión? El número que puede incomodar a Milei

El presidente Javier Milei admitió que la economía enfrenta dificultades al asegurar que “los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos desde un primer momento”.

De todas formas, reivindicó la marcha de la economía y, pese a reconocer algunas dificultades e indicadores a la baja, remarcó que “la foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”.

En el día de su cumpleaños, Milei dio una entrevista por Radio Rivadavia y puntualizó que el escenario económico global atraviesa un periodo de volatilidad e incertidumbre financiera. Entre los factores externos, puso el foco en la tasa de interés en Estados Unidos y señaló que se ubica en su nivel más alto en “cerca de 30 años, en torno al 5,5%”.

Explicó que esta alza provoca una caída generalizada en la cotización de los activos. En consecuencia, los títulos públicos y acciones a nivel mundial sufren fuertes presiones a la baja dentro de los mercados.

Milei sintetizó que “hoy el mundo se caracteriza por una situación donde hay más inflación, más tasa de interés y menor actividad económica”. Acto seguido, agregó: “Argentina no resulta ajena a eso y está sufriendo las consecuencias”.

“Hay un 42% de niños pobres, pero cuando arrancamos había 70. Nadie niega que hay pobreza, que hay indigencia, pero son muchos menos que los que había antes. Si hoy no llegan a fin de mes, antes mucho menos”, sostuvo el mandatario en otro pasaje.

En esa línea, volvió a cuestionar el hecho de las personas que no llegan a fin de mes y nuevamente arremetió contra “los encuestadores mentirosos”. “Yo no me enojo con la consultora (que hizo el análisis sobre la gente que no llega a fin de mes), pero se trata de “una frase efectista que no guarda asidero con la realidad”.

“Si el día 20 te quedas sin dinero, ¿cómo estás 10 días sin comer ni beber? y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene”, planteó.

Fue ahí cuando remarcó: “Nadie niega que haya pobreza ni indigencia, pero son muchos menos de los que había antes. Y si vos me decís que la gente antes no llega a fin de mes, antes llegaba mucho menos”.

En otro tramo de la entrevista, apuntó contra el kirchnerismo y aseveró: “Quieren conseguir el poder porque lo que les importa es robar y tienen a la líder de la banda presa” en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner que cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad.

Luego sentenció: “Yo no interfiero en el Congreso y dejo que la Justicia haga lo que quiera. Yo no polarizo ni hago cálculos políticos. De hecho yo digo que en las próximas elecciones, mi rival soy yo mismo”.