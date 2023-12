Impuestos: la encrucijada de Caputo y los tributos que se busca eliminar

La conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni de este lunes abrió la posibilidad de que este martes el Titular de Hacienda, Luis "Toto" Caputo anuncie, junto con las medidas económicas, decisiones en materia impositiva .

La reforma tributaria fue uno de los pilares de la plataforma electoral del flamante presidente, Javier Milei. Cuyo objetivo era la eliminación y baja de impuestos a los fines de desarrollar los procesos productivos privados y potenciar las exportaciones junto con los derechos de exportación. Además del establecimiento de un régimen de regalías y concesiones por la explotación de recursos naturales.

Aunque con la premisa de que previamente se debería realizar un ajuste fiscal. "Una vez reducido el gasto público, bajaremos impuestos con la intención de eliminar el 90% de los actuales, que solo tienen un impacto de alrededor del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) en términos recaudatorios, pero que entorpecen tremendamente el funcionamiento de la economía", sostuvo el mandatario en un vivo de Instagram.

Los especialistas consultados por El Cronista comentaron las dos vías que se le presentarán el martes al ministro de Economía y el menú de opciones -de tinte gradual- que podría utilizar para dar señales sobre el rumbo de la Argentina para los próximos años.

"Están en una encrucijada entre dos malas opciones", afirmó uno de los tributaristas más consultados. Y detalló: "Si vos bajas los impuestos y todavía no lo hiciste con el gasto público, se genera un agujero fiscal que no hay forma de cubrirlo si no es con inflación, que es lo que se quiere atacar. Pero si no lo haces, no vas a tener nuevas inversiones".

Luis "Toto" Caputo a la salida de la Casa Rosada.

Siendo este último escenario lo que sucedió en la administración de Mauricio Macri. En donde, a causa de que se esperó a bajar el gasto del Estado, más que una lluvia de inversiones, existieron consultas que no pasaron por el filtro del sistema tributario .

Pese a ello, sostuvo que existen ciertas alternativas intermedias de las cuales podría hacer uso en el segundo día de gestión Caputo. Entre las cuales podría estar el establecimiento de horizonte de bajas de alícuotas en los distintos impuestos, como también la derogación de aquellos que no tienen peso en la recaudación del estado.

Según el último informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de noviembre, el ranking de los que mayores ingresos le generan a las arcas públicas estuvo encabezado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con $1.665.240 millones, seguido por PAIS ($197.060 millones) y Créditos y Débitos en Cuenta Corriente ($382.566 millones).

Con esta misma alternativa coincide la socia de LFS Tax, Florencia Fernández Sabella para quien, si no va a existir una reducción de los tributos, al menos debería haberlo de las cargas administrativas. Entre las cuales se destaca la Resolución General 830, que estableció el régimen de retención de Ganancias que aplican los clientes a sus proveedores.

"Por la falta de actualización desde 2019 y la inflación de los últimos cuatro años llevo a que se contemplen pagos de caja chica de las empresas. Y si bien las retenciones de Ganancias suman a la recaudación, se aplican sobre montos menores que no moverían la aguja, y aliviarían la diaria de pagos", argumentó.

Una postura con la que coincide el socio de Expansion, Diego Fraga, que destacó que, a los fines de generar confianza, se podrían anunciar los planes en materia tributaria y el envío de los proyectos al Congreso, aun cuando su fecha de vigencia sea posterior. "Desde lo simbólico, también aportaría mucho la eliminación de cualquier tributo o arancel que no tenga recaudación significativa y que genere trabas innecesarias para el sector privado", agregó.