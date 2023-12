Adorni confirmó cuando se harán los primeros anuncios económicos

El vocero del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, compartió hace instantes su primera conferencia de prensa en el primer día hábil de la nueva gestión.

En primer lugar, confirmó que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, compartirá mañana sus primeros anuncios económicos , con una alta expectativa respecto al camino que marcará. Por lo pronto, el vocero no pudo informar el horario de estos.

Además, volvió a señalar los tres "pilares" de la nueva gestión y los principales lineamientos de esta, los mismos que Javier Milei compartió en su discurso de asunción de este domingo: "El respeto por la ley, las libertades individuales y el respeto por la propiedad privada".

"El no hay plata no es una frase hecha, no hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal", remarcó Adorni sobre la política fiscal que encarará este Gobierno.

El vocero también adelantó que "se vienen tiempos de cambios, tiempos que serán complejos" y que el objetivo es dar la "batalla" en términos de "crecimiento de la economía, resolviendo problemas muy estructurales que tiene el Estado argentino en términos de política fiscal".

"El no hay plata no es una frase hecha, no hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal".

La primera conferencia del vocero de Milei: ¿Qué dijo?

Manuel Adorni, vocero del Presidente Javier Milei, inició su primera conferencia de prensa resaltando el discurso del nuevo mandatario y señaló: "El camino es claro, es cambiar la Argentina, es terminar con esta Argentina de decadencia, con 45% de pobres, con una inflación que nos acompaña ya desde hace 21 años".

"Esa es la decisión del Presidente, que este sea el inicio de una Argentina distinta, del mérito, donde no tengamos que sufrir ni la pobreza, ni la indigencia, ni los salarios bajos, que nos abramos al mundo", agregó.

También adelantó que "se vienen tiempos de cambios, tiempos que serán complejos", con una "batalla" centrada en el plano económico, "en términos de crecimiento, resolviendo problemas muy estructurales".

Aquí, advirtió que "no hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal", siguiendo "la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es que no podemos gastar más de lo que tenemos".

Por otro lado, confirmó que los primeros anuncios económicos del nuevo titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, se harán recién este martes, por lo que no se esperan grandes definiciones para hoy.

Adorni no pudo confirmar el horario de la conferencia que llevará a cabo mañana Caputo y que genera una alta expectativa respecto a las primeras medidas económicas de Milei que marcarán la cancha de su gestión.

Finalmente, consultado sobre el futuro de los empleados públicos luego de que el Presidente señalara que el ajuste recaerá sobre el Estado, Adorni asumió que "la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado".

Por ende, para cerrar, dijo que lo que Milei "va a combatir es lo que se denomina el empleo militante, el empleo que está por una cuestión política, que no aporta nada".