La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una actualización clave en el Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia.

El impuesto experimentará un ajuste significativo en enero de 2026, producto de la actualización semestral automática que establece la legislación vigente.

Con una inflación proyectada del 11,73% para el período julio-diciembre 2025, las deducciones personales y los pisos salariales se modificarán sustancialmente, afectando las retenciones mensuales de miles de trabajadores en relación de dependencia.

¿Cómo funciona la actualización del impuesto a las Ganancias?

La normativa contempla una revisión automática que ajusta los montos de las deducciones dos veces al año, en enero y julio, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor del semestre anterior.

Este mecanismo busca mantener el poder adquisitivo de los contribuyentes y evitar que la inflación provoque que más personas queden alcanzadas por el tributo.

Para el primer semestre de 2026, el incremento estimado del 11,73% modificará tanto las deducciones personales como las escalas del impuesto, generando cambios en los salarios desde los cuales los trabajadores comenzarán a tributar.

Deducciones personales 2026: los nuevos valores

Las deducciones que podrán aplicarse entre enero y junio de 2026 quedarían establecidas de la siguiente manera:

Ganancia no imponible: $ 5.036.140,63

Deducción por cónyuge: $ 4.743.034,38

Deducción por hijo: $ 2.391.929,54

Deducción por hijo con discapacidad: $ 4.783.859,09

Deducción especial para trabajadores (art. 30 c) ap. 1): $ 17.626.492,21

Deducción especial para nuevos profesionales y emprendedores: $ 20.144.562,53

Deducción especial (art. 30 c) ap. 2): $ 24.173.475,03

Estos montos representan los importes que se restarán del ingreso bruto antes de calcular el impuesto, permitiendo que los contribuyentes paguen únicamente sobre la ganancia neta.

Pisos salariales para Ganancias 2026: ¿desde qué sueldo se comenzará a pagar?

A partir de enero, los salarios mínimos desde los cuales los trabajadores comenzarán a tributar se elevarán considerablemente. Los nuevos pisos, diferenciados según la situación familiar de cada contribuyente, quedarían así:

Soltero sin hijos

Sueldo neto: $ 2.636.979

Sueldo bruto: $ 3.177.083

Soltero con 1 hijo

Sueldo neto: $ 2.852.917

Sueldo bruto: $ 3.437.250

Soltero con 2 hijos

Sueldo neto: $ 3.500.732

Sueldo bruto: $ 4.217.749

Casado sin hijos

Sueldo neto: $ 3.065.170

Sueldo bruto: $ 3.692.976

Casado con 1 hijo

Sueldo neto: $ 3.281.108

Sueldo bruto: $ 3.953.142

Casado con 2 hijos

Sueldo neto: $ 3.928.922

Sueldo bruto: $ 4.733.641

Es importante destacar que estos importes funcionan como referencia general, ya que la liquidación mensual puede variar según las deducciones acumuladas, gastos deducibles y las escalas progresivas aplicadas a cada caso particular.

Ganancias: qué pasa con el sueldo de diciembre cobrado en enero

Un aspecto que genera consultas entre trabajadores y empleadores es el tratamiento del salario de diciembre que se percibe en enero de 2026. La norma es clara: el impuesto a las Ganancias se calcula sobre el mes de pago, no sobre el mes de devengamiento.

Por lo tanto, el sueldo de diciembre cobrado en enero debe liquidarse con las deducciones actualizadas correspondientes a 2026. Sin embargo, cuando se liquide el salario de enero (que se percibe en febrero), el empleador debe recalcular la retención del sueldo de diciembre utilizando los nuevos valores ajustados.

Este mecanismo garantiza que los trabajadores se beneficien de las deducciones más altas desde el primer momento, aunque puede generar ajustes en los meses siguientes.

¿Qué deducciones se pueden aplicar en el impuesto a las Ganancias?

El tributo alcanza a trabajadores en relación de dependencia, autónomos y empresas, calculándose sobre el ingreso neto luego de aplicar las deducciones permitidas por ley. Entre las principales figuran:

Deducciones personales básicas:

Mínimo no imponible

Deducción especial según categoría

Cargas de familia (cónyuge e hijos)

Gastos deducibles con topes legales:

Aportes a obra social y medicina prepaga

Aportes jubilatorios obligatorios

Intereses de créditos hipotecarios para vivienda

Alquiler de vivienda (si el contribuyente no es propietario)

Seguros de vida y retiro

Donaciones a entidades autorizadas

Gastos educativos y de guardería

Sueldos y aportes del personal doméstico registrado

Estas deducciones permiten que el impuesto se aplique únicamente sobre la ganancia neta, reduciendo la carga tributaria de los contribuyentes.

Es importante aclarar que resta esperar la publicación oficial de ARCA con los valores definitivos, aunque las proyecciones actuales brindan un panorama claro de lo que será Ganancias en el primer semestre de 2026.