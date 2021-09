Impuesto a las Ganancias: la suba del mínimo no imponible evitó que se licúen las paritarias

La suba del mínimo no imponible de Ganancias a $ 175.000 mensuales brutos evita que el impuesto absorba hasta un 72% del aumento de sueldos acordado en la reapertura de las paritarias, según indicó el último martes un estudio elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

La medida, que se formalizó mediante el Decreto 620/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial, incrementa el piso para el pago del Impuesto a las Ganancias de $ 150.000 a $ 175.000; y de $ 173.000 a $ 203.000 , respectivamente.

El texto oficial dispuso además que estará exento del gravamen la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre. Y a su vez, también eximió del pago del SAC a los trabajadores cuya remuneración promedio del segundo semestre no supere los $ 175.000.

Impuesto a las Ganancias: las 5 claves del aumento del mínimo no imponible



Al explicar esta tarde la suba del piso de tributación, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó que el objetivo del Gobierno es "mantener una población gravada por el Impuesto a las Ganancias cercano al 10% de los asalariados".



"Entra en vigencia a partir de septiembre, no es retroactivo" , precisó el funcionario en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, al término de una reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández.

Asimismo, al referirse a la suba del salario mínimo, el titular de la cartera de Trabajo enfatizó que "ninguna de estas medidas es electoralista", que "venía muy retrasado y se está haciendo crecer por arriba de la inflación".

Los economistas del Iaraf Nadin Argañaraz y Andrés Mir analizaron los cambios del mínimo no imponible y aseguraron que en caso de no haberse modificado el mínimo no imponible, el Impuesto a las Ganancias "licuaría una importante porción de la recomposición salarial lograda".

Por la mecánica del tributo, detallaron los especialistas, para un trabajador soltero cuando el aumento logrado era del 16,7% (es decir, cuando el sueldo bruto pasó de $ 150.000 a $ 175.000), casi un 70% de la recomposición de bolsillo lograda hubiera sido absorbida por la obligación impositiva de Ganancias .

Para el caso de los trabajadores que pueden deducir cónyuge y dos hijos, los efectos irían en el mismo sentido, "aunque atenuados por las mayores deducciones personales que pueden computar", aseguró el Iaraf.

En este caso, indicó el estudio, la normativa implicaba también que parte del incremento acordado en paritarias sea captada por Ganancias, aunque en una menor cuantía que para el caso del trabajador sin cargas de familia. El impuesto se hubiese quedado con una proporción que está entre el 11,8% y el 36,6% del monto en que aumenta el salario, según el acuerdo paritario que se alcance.

Mediante la Ley 27.617, se dispuso en abril pasado que los asalariados cuya remuneración bruta mensual fuese inferior a los $ 150.000 queden eximidos de pagar Ganancias, recordó el Iaraf. Y en esa línea, planteó que la dinámica del proceso inflacionario -que llevó a reabrir las paritarias salariales para recomponer los valores nominales de las remuneraciones- "seguramente provocaría que algunos asalariados que dicha ley quedaban fuera del impuesto, pasen a tributar".

Esto es así porque si bien la mencionada ley especifica un ajuste automático, "este se estipuló en forma anual, por lo cual el citado monto de $ 150.000 recién debería ajustarse en enero del próximo año 2022".

Ganancias: cuánto ahorran los solteros, los casados con hijos y qué pasa con las escalas



Según evaluaron, a fin de evitar que trabajadores exentos vuelvan a tener que tributar el impuesto, tras los recientes acuerdos de aumentos salariales, se emitió un decreto para llevar el monto de la remuneración bruta mensual exenta de los $ 150.000 actuales a $ 175.000 mensuales. "Obviamente, los asalariados que antes de la reapertura de paritarias tenían ingresos mensuales cercanos al valor tope fijado, evitarán el retorno al pago del impuesto ", subrayaron los economistas.