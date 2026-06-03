La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 3 de junio de 2026 en México es de 17.3 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.03%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.31 pesos y un mínimo de 17.29 pesos.

El Dólar mostró una variación de -35.71% en la última semana y de -718.69% en el último año, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el Dólar mostró movimientos mixtos con predominio de subas (6) sobre bajas (4), sin jornadas estables y cerró por encima del nivel inicial.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.20%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.59%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 3 en relación con los días pasados. Esta alza se ha mantenido durante varias jornadas, lo que sugiere un aumento en la demanda de la moneda.

Por otro lado, la tendencia ascendente del Dólar puede ser un indicativo de expectativas optimistas en la economía, pero también podría generar preocupaciones si se mantiene por un periodo prolongado. Es crucial observar los factores que influyen en esta situación para prever su evolución.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.